Сьогодні депутати вдруге спробують звільнити Арбузова
09:33, 11 січня 2013Політика
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Верховна Рада України сьогодні спробує повернутися до голосування за нового керівника Національного банку.
Верховна Рада вдруге спробує звільнити Арбузова
У четвер парламент не спромігся навіть звільнити Сергія Арбузова з посади очільника НБУ, хоча від кінця грудня цей чиновник уже працює в уряді – на посаді першого віце-прем’єр-міністра.
Очікувалося, що Верховна Рада проголосує за нового голову НБУ: на цю посаду Президент Янукович запропонував Ігоря Соркіна, який нині виконує обов’язки керівника фінансового регулятора, пише Радіо Свобода.
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