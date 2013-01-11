Сьогодні депутати вдруге спробують звільнити Арбузова

У четвер парламент не спромігся навіть звільнити Сергія Арбузова з посади очільника НБУ, хоча від кінця грудня цей чиновник уже працює в уряді – на посаді першого віце-прем’єр-міністра.

Очікувалося, що Верховна Рада проголосує за нового голову НБУ: на цю посаду Президент Янукович запропонував Ігоря Соркіна, який нині виконує обов’язки керівника фінансового регулятора, пише Радіо Свобода.