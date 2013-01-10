ВР не змогла звільнити Арбузова
16:40, 10 січня 2013Політика
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Верховна Рада України не змогла звільнити Сергія Арбузова з посади голови Національного банку України.
Сергія Арбузова не звільнили
Як передає кореспондент УНІАН, пропозицію про його звільнення підтримали лише 217 народних депутатів із 393 зареєстрованих у сесійній залі.
Зокрема, «за» проголосували 179 депутатів від Партії регіонів, 30 - КПУ та 8 позафракційних.
При цьому жодного голосу “за” не дали фракції “Батьківщина”, “Свобода” та “УДАР”.
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року Президент призначив голову Нацбанку С.Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.
9 січня Президент запропонував парламенту призначити Ігоря Соркіна на посаду голови НБУ. 25 грудня І.Соркін був призначений в.о. голови НБУ.
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