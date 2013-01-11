Глава УГКЦ - про Митний союз: безкоштовний сир буває лишень у пастці

Про це сказав Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук) в інтерв’ю газеті «День» від 11 січня, відповідаючи на запитання: «Віктор Янукович дає зрозуміти, що Україна в Митному союзі, очевидно, буде. Цілком, частково чи більш ніж частково. Якщо наша країна таки опиниться в Митному союзі, де ви тоді бачите місце УГКЦ та її вірних?».

«Коли йдеться про Митний союз, то питання стоїть не тільки про економічну інтеграцію, а про входження України в євразійський політичний, міжнаціональний і культурний простір. Тому українець мусить себе сьогодні запитати: я усвідомлюю себе українцем чи азіатом?»- цитує С.Шевчука Департамент інформації УГКЦ.

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Глава УГКЦ наголосив, що питання Митного союзу охоплює кілька важливих складових. «Найперше, як відомо, безкоштовний сир буває лишень у пастці. У сучасному світі сподіватися, що хтось нам просто так надаватиме допомогу – ілюзія. Це стосується співпраці з будь-яким сусідом. Ми, українці, повинні надіятися самі на себе і на Божу поміч, а не на безкоштовну підтримку нашого існування чужим коштом», - сказав С.Шевчук.

Також він звертає увагу, що за Митним союзом стоїть авторитарна суспільна модель. «Якщо ми прагнемо відстоювати демократичні цінності в Україні, то треба шукати іншого товариства», – переконує глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав вважає, що питання, які стосуються цивілізаційного вибору, належить широко обговорювати в суспільстві. На сьогодні діалогу між владою і суспільством дуже бракує. Колись питання про вступ України до НАТО так широко обговорювалося в суспільстві, що зайшла мова про всенародний референдум. Тему Митного союзу треба ставити на такий же високий щабель».

Глава Церкви звертає увагу на те, що «представники влади ніколи не говорили, що євроінтеграційна перспектива перекреслена. Якщо насправді перекреслена, то треба чесно про це сказати суспільству. Коли ж ні, то потрібно бути послідовним».