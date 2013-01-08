Патріарх Філарет: Митний союз – це затягування України в нову імперію

"Ми проти Митного союзу... Не тому, що ми проти Росії – Росія братня країна. Але Митний союз – це затягування України в нову імперію", - за словами Філарета повідомляє Українська правда.

"Ми не хочемо іти в нову імперію. Ми вже в імперії пожили і знаємо результати, наслідки цього. І тому ми проти Митного союзу, але не проти Росії, не проти торгівлі. А проти таких взаємовідносин, які б пошкодили нашій українській державі", - заявив голова УПЦ КП.

При цьому патріарх Філарет не вбачає в цих позиціях непокори чинній в Україні світській владі.

"Я не хочу сказати, що ми владі не покірні – ми покірні владі. І Христос підкорявся Римській владі. Бо коли спитали, чи треба давати податок кесарю – тобто імператору, то Христос взяв монету і запитував: "Чий тут образ?" – образ кесаря. Так ось віддавайте кесарю кесареве. Так ось Христос теж підкорявся тим законам, які тоді існували", - сказав він.