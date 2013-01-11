Яценюк назвав підсумки першої сесії ВР: стабільної більшості немає

Про це заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк під час брифінгу у ВР по завершенні парламентської сесії, повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін».

«Їм («регіоналам») знадобилось декілька днів для того, щоб зібрати всього-на-всього 231 голос. Голоси для призначення керівника НБУ, на превеликий жаль, дали мажоритарні депутати. Думаю, їм буде складно відповідати в своїх округах на питання тих сотень тисяч українців, які за них голосували, чому вони проголосували за людину, яка пропонувала ввести 15-відсотковий податок на продаж іноземної валюти», - наголосив А.Яценюк.

Він зазначив, що за рішення щодо призначення голови Національного банку було віддано тільки 231 голоси завдяки жорсткій вимозі опозиції щодо особистого голосування.

Голова фракції «Батьківщина» також нагадав, що декілька днів тому Європейський суд із прав людини виніс рішення щодо поновлення Олександра Волкова на посаді судді Верховного суду України, і однією з причин було названо «кнопкодавство» у Верховній Раді: «Навіть Європа вже визнала неконституційним «кнопкодавство» в стінах українського парламенту».

А.Яценюк назвав здобутком для України те, що опозиції вдалось домогтися включення до порядку денного постанови про європейську інтеграцію України. «Те, що сьогодні і опозиція, і - на наше наполягання - влада проголосували за внесення єдиного спільного проекту постанови про європейську інтеграцію України, є здобутком для українців і в цілому для України. Тому що це питання безвізового режиму для українських громадян, це питання економічних реформ і прогресу в країні», - сказав лідер фракції «Батьківщина».