Соркін очолив Нацбанк

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 231 народний депутат з 337, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, «за» проголосували 187 народних депутатів з фракції Партії регіонів, 31 – від КПУ та13 позафракційних.

Із фракцій «Батьківщини», “УДАРу” та “Свободи” жоден депутат не проголосував за призначення І.Соркіна.

Перед цим голосуванням депутати від опозиції підійшли до робочих місць представників парламентської більшості, щоб контролювати персональне голосування за призначення І.Соркіна.

Народний депутат від «Батьківщини» Олександр Турчинов сказав, що якщо буде сфальсифіковано голосування за І.Соркіна, то опозиція закличе всі країни не визнавати такого голову НБУ.

Після цього у ВР розпочалися локальні сутички між депутатами від опозиції та парламентської більшості. Зокрема, сутички сталися через те, що депутати з фракції Партії регіонів намагалися відтиснути опозицію від своїх робочих місць.

Як повідомлялося, голову НБУ призначає і звільняє Верховна Рада за поданням глави держави. Президент Віктор Янукович запропонував призначити новим керівником Національного банку Ігоря Соркіна, який з кінця грудня виконує обов'язки голови НБУ.

Разом з тим учора, 10 січня, ВР не змогла звільнити з посади голови Нацбанку С.Арбузова, якого Президент наприкінці грудня призначив першим віце-прем’єр-міністром. Парламенту вчора не вистачило голосів.

Сьогодні, 11 січня, ВР вдалося звільнити С.Арбузова з посади голови НБУ. «За» за ухвалення відповідного рішення проголосували 237 народних депутатів з 402, зареєстрованих у сесійній залі.