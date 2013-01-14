Лебедєв обіцяє усунути диспропорцію в зарплатах військових
05:50, 14 січня 2013Політика
1330 0
Міністр оборони України Павло Лебедєв запевняє, що диспропорція у грошовому забезпеченні різних видів Збройних Сил буде вирівняна поетапно протягом нинішнього року.
Павло Лебедєв обіцяє розібратися з проблемою впродовж року
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.
«Вирішується завдання щодо ліквідації диспропорції у грошовому забезпеченні різних видів Збройних Сил і родів військ. Вона буде вирівняна протягом цього року поетапно, виходячи з росту економіки України», - сказав міністр.
На тему: Колишнє МНС остаточно зіллється з Міноборони за місяць
П.Лебедєв наголосив, що у Міністерстві оборони України триває робота з підвищення статусу військовослужбовців, стимулювання їх до служби.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter