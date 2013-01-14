У Мінкульті пояснюють, що вони не пекарня - і без керівника справляються

Михайло Кулиняк не впевнений, що знову буде призначений на посаду міністра культури України.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті “КоммерсантЪ - Украина”.

"Чому нікого не призначають, я не знаю. Не впевнений, чи призначать мене знову, але думаю, страшних помилок, працюючи на цій посаді, я не допустив", - сказав М.Кулиняк.

Також він додав, що в разі повторного призначення готовий зайнятися "законом про культуру і звільненням усього культурного продукту від сплати ПДВ", а серед своїх професійних досягнень назвав роботу із заповідниками.

"Ми привели в порядок діяльність 25 заповідників. Перевели їх в єдине підпорядкування Мінкультури, створили музейну раду, наглядові ради при музеях, які ніколи не працювали. Струсили розмірене життя, хоча, можливо, це комусь не сподобалося", - підкреслив М.Кулиняк.

У свою чергу голова Комітету Верховної Ради з питань культури та духовності Вячеслав Кириленко ("Батьківщина") пояснює затримку з призначенням міністра культури неувагою до цього питання з боку керівництва країни.

"Майже місяць зберігається невизначеність із кандидатурою міністра культури, й це свідчить про те, що питання культури далекі від уваги нинішньої влади. З кожним днем культурна сфера України зазнає збитків, багато процесів залишаються без контролю", - заявив В.Кириленко.

Ця заява здивувала в.о. міністра культури Юрія Богуцького. Він повідомив "Коммерсанту", що у відомстві "вже зверстано план на 2013 рік", особлива увага в якому приділяється роботі з колегами з Литви, Росії, Польщі в рамках підготовки святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка (2014 рік) і заходів, присвячених 1025-річчю хрещення Київської Русі.

"Міністерство працює, ми виконуємо укази Президента, закони України. А в чому полягають збитки? Ми ж не хлібна фабрика, де без керівника населення не буде забезпечено хлібом", - підкреслив Ю.Богуцький.

Також він зазначив, що йому ніхто поки не пропонував зайняти крісло міністра, й важко припустити, хто буде призначений на цю посаду.

Голова підкомітету ВР із питань охорони та популяризації культурної спадщини Олександр Бригинець ("Батьківщина") повідомив, що на посаду міністра культури претендують декілька кандидатів. "Найбільше в кулуарах говорили про призначення Ганни Герман, але тоді ще обговорювалася ідея, що Дмитро Табачник буде віце-прем'єром по гуманітарному блоку. Проте пані Герман заявила, що не працюватиме в підпорядкуванні в Табачника. Тепер, оскільки Дмитро Табачник не став віце-прем'єром, можливо, спробують знову переконати Ганну Герман. Говорили також, що міністром може бути Володимир Гришко, Тимофій Кохан, Юрій Богуцький (діючі заступники міністра культури - УНІАН) або Таїсія Повалій", - підкреслив О.Бригинець.