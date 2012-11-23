Міністр культури вважає, що на Майдані була не революція: люди пісні співали

Третій Президент України Віктор Ющенко вважає, що рішення про офіційне заперечення революції 2004 року — «неправильне й принизливе по відношенню до вибору мільйонів українців». Про це він сказав газеті «КоммерсантЪ Украина».

За його словами, «події 2004 року перетворили демократію з декларативної абстракції, якою бавилася тоді діюча влада, на реальну політичну практику». Він підкреслив, що «мирна революція стала величезним компліментом національному характеру й зрілості українців». В.Ющенко вважає, що «перший великий урок - у громадян з'явилося право обирати чесну владу й готовність відстоювати свій вибір. Це урок-застереження для майбутніх владних еліт». «Другий урок - українці стали нацією, оскільки вони творили свою історію в світовому контексті. Національну самосвідомість розбуджено», - додав В.Ющенко. За його словами, «третій урок - демократія вигідна, оскільки політичні й економічні свободи взаємопов'язані». Він вважає, що «інші уроки "помаранчевої революції" ще не усвідомлені, але рішення про її офіційне заперечення або переведення в небуття - неправильне й принизливе по відношенню до вибору мільйонів українців».

Міністр культури України Михайло Кулиняк зазначив газеті: «Я б не сказав, що це взагалі була революція. Революція припускає насильство, а на Майдані люди були мирно налаштовані, вони висловлювали свою думку, співали пісні». За його словами, «це був загальний прояв надій на краще, більшість із яких, на жаль, не здійснилася». «Але нас це навчило висловлювати свої переконання мирним шляхом, показало, що ми є єдиним народом», - додав М.Кулиняк.

Голова ради об'єднаної опозиції "Батьківщина" Арсеній Яценюк вважає, що «якщо люди хочуть змін, вони можуть їх добитися». «Але для того, щоб вони стали незворотними, потрібно багато сил і часу на їх закріплення», - додав він.

Президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт вважає, що «урок у тому, що український народ готовий до змін більше, ніж політичні лідери». «Те, що ми не добилися змін у громадсько-політичному житті держави, - це не проблема народу, а, як говорять дипломати, lack of leadershіp, тобто брак лідерства. Думаю, що наше головне завдання - бути вимогливішими до політичних лідерів», - сказав він.

Президент Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабинович сказав газеті, що «революцію завжди роблять ті, хто не знає, що робити далі». "Помаранчева революція" була красивим святом із негативними наслідками. Люди виходили на Майдан не за Ющенком і не за Тимошенко, вони виходили туди за нове життя, але його не отримали», - додав він.

Довідка УНІАН. День Свободи відзначався в Україні 22 листопада. Це свято було встановлено 19 листопада 2005 року указом Президента України Віктора Ющенка «... з метою затвердження в Україні ідеалів свободи та демократії, виховання у громадян відчуття національної гідності, враховуючи історичне значення революційних подій осені 2004 року, які засвідчили волелюбність українського народу, його прагнення до свободи та демократичних цінностей».

30 грудня 2011 року Президент України Віктор Янукович підписав указ, згідно з яким 22 січня визначено Днем Соборності та Свободи України.