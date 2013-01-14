Візит Лаврова у Чернівці поставив на вуха силовиків: вулиці всіяні міліцією

Міністри закордонних справ України та Росії Леонід Кожара та Сергій Лавров стали почесними докторами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Як передає кореспондент УНІАН, мантії почесних докторів та відповідні дипломи керівниками зовнішньополітичних відомств вручив ректор університету, професор Степан Мельничук.

Перед цим один із проректорів вишу зачитав рішення вченої ради про присвоєння звань почесних докторів університету Л.Кожарі та С.Лаврову за сприяння у тому, щоб Чернівецький національний університет отримав статус об’єкта світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

Л.Кожара і С.Лавров виступили з короткими промовами перед професорсько-викладацьким складом ЧНУ.

Сьогодні з самого ранку у Чернівцях усі центральні вулиці, які ведуть до ЧНУ, а також площі, зайняті правоохоронцями у формі та у цивільному одязі. Вони намагаються не допустити виступів опозиційних сил проти візиту С.Лаврова до Чернівців.

Як відомо, 13 січня у Чернівцях відбулися міждержавні переговори Л.Кожари та С.Лаврова, за підсумками яких підписано підсумковий протокол засідання підкомітету з міжнародного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії та План взаємодії між МЗС України та Росії на 2013 рік.