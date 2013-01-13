Міліція у Чернівцях відтіснила свободівців від кортежу міністрів - почалася бійка

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби Чернівецької облдержадміністрації, в рамках засідання планується розглянути питання діяльності структурних органів Підкомітету, зокрема, підкомісії з питань боротьби з новими викликами та загрозами, прикордонного та консульського співробітництва, врегулювання регіональних конфліктів, зокрема, Придністровського, а також взаємодії на міжнародній арені.

Окрема увага приділятиметься економічній складовій українсько-російського партнерства, в тому числі, шляхам співпраці України з Митним союзом, зазначається в повідомленні ОДА.

За підсумками заходу передбачається підписання підсумкового Протоколу засідання Підкомітету та Плану взаємодії між МСЗ України та Росії на 2013 рік.

Засідання має розпочатися о 16 годині в колишній резиденції митрополитів Буковини і Далмації, в якій зараз розташовані центральні корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Під час під’їзду міністрів до резиденції близько 70 представників опозиційних сил, зокрема, ВО «Свобода», намагались перекрити рух транспорту по вул. Університетській. Вони викрикували гасла: «Геть Кожару і Лаврова з Чернівців!», «Ви нам – дешевий газ, а ми вам – суверенітет?», «Майбутнє України - в Европі», «Ні- економічному рабству!».

Однак кілька міліцейських машин і кілька десятків міліціонерів заблокували «свободівців» на одній із прилеглих вулиць. Почалася бійка, під час якої постраждав народний депутат України від партії «Свобода» Руслан Зелик. На даний момент міліція тримає протестувальників у блокаді, однак вигуки «Слава Україні!» чути аж до самих приміщень, де мають розпочатися переговори.

Паралельно цій акції, біля воріт університету кілька молодих осіб тримали плакати, виготовлені типографським способом: «Приветствуем министров. Ждем президентов», «Желаем успешных переговоров!».