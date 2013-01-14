УДАР оскаржить в суді рішення ВР, прийняті «піаністами»

Партія «УДАР» оскаржить в суді рішення Верховної Ради, ухвалені за допомогою голосування чужими картками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив лідер партії, народний депутат Віталій Кличко.

“Якщо людина не приходить на роботу... Є всі підстави, щоб її звільнити”, - сказав він. За словами лідера «УДАРу», у парламенті є багато депутатів, які реалізують таку ганебну практику.

В.Кличко заявив, що «УДАР» зробить усе, аби припинити практику «піанізму» в парламенті. Він повідомив, що партія оскаржить прийняті за допомогою голосування чужими картками рішення ВР.

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За словами В.Кличка, представники опозиції, зокрема, під час голосування за звільнення і призначення голови НБУ, перебували у секторі партії влади і зафіксували чимало порушень Конституції і регламенту ВР.

Загалом, відзначив В.Кличко, представники «УДАРу» нарахували як мінімум 20 депутатів, які не тільки не були присутні у стінах парламенту, а взагалі перебували за кордоном.

«Представники «УДАРу» з усіх регіонів України подають позови в адміністративний суд на дії Верховної Ради щодо порушення Конституції і регламенту», - сказав В.Кличко і додав, що ці позови вони доповнять відеоматеріалами порушень під час голосувань.

Також депутати від «УДАРу» мають намір звернутися до Конституційного Суду України для визнання неособистого голосування неконституційним. За словами В.Кличка, таке рішення стане підставою для визнання незаконним голосування чужими картками і дозволить поставити питання про відповідальність за неособисте голосування.

В.Кличко сказав, що його партія ініціюватиме розгляд легітимності голосування у парламенті профільними комітетами, зокрема, Комітетом з питань регламенту. На цих засіданнях має бути перевірено, чи перебували в Україні депутати, чиї картки голосували, адже, зауважив лідер «УДАРу», існують фото- та відеодокази їхньої відсутності на робочому місці.

Також В.Кличко заявив, що вже з початку наступної сесії «УДАР» має намір контролювати письмову реєстрацію народних депутатів перед кожним пленарним засіданням.

Відповідаючи на питання журналістів, чи готові представники фракції «УДАР» фізично перешкоджати голосуванню чужими картками, В.Кличко сказав, що, очевидно, усі очікують від нього застосування боксерських навичок під час засідань Верховної Ради. Однак, заявив В.Кличко, партія «УДАР» впевнена, що фізичне протистояння у парламенті є неефективним і силові методи результату не дадуть.