Опозиція - регіоналам: Ми з вас зробимо порядних народних депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це від імені опозиції заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“У тому випадку, якщо з’являться такі факти, то опозиція буде створювати слідчу комісію з питань незаконного призначення голови НБУ”, - сказав А.Яценюк.

Він також наголосив, що опозиція вимагає, аби вже з наступної сесії ВР була введена персональна система для голосування.

“Ми з вас зробимо порядних народних депутатів”, - сказав А.Яценюк, звертаючись до депутатів від фракції Партії регіонів.

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В свою чергу, народний депутат від фракції “УДАР” Павло Розенко наголосив, що під час голосування в сесійній залі не було народних депутатів від фракції Партії регіонів Інни Богословської, Ігоря Шкірі, Дмитра Добкіна, Юрія Іванющенка, картки яких проголосували.

П.Розенко закликав голову ВР Володимира Рибака провести службове розслідування щодо фактів неперсонального голосування.

У свою чергу, депутат від фракції Партії регіонів Сергій Тігіпко наголосив, що депутати від опозиції заважали регіоналам голосувати і тому він та народний депутат Світлана Фабрикант не змогли проголосувати. С.Тігіпко попросив врахувати їхні голоси за призначення І.Соркіна головою Нацбанку.