Гориня поховають завтра на Личаківському цвинтарі

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Львівській обласній раді, прощання з М.Горинем відбудеться завтра, 15 січня, об 11.00 у Церкві Святої Трійці (м.Львів, вул. Тершаківців, 11). О 12.00 тут відбудеться Літургія, після чого похоронна процесія пішки пройде до Личаківського кладовища. Поховають М.Гориня на 67-му полі почесних поховань Личаківського цвинтаря.

Сьогодні, 14 січня, о 19.00 відбудеться парастас у Церкві Святої Трійці, що на вул. Тершаківців, 11.

Участь у прощанні з відомим громадським діячем і дисидентом візьмуть народні депутати України нинішнього та попереднього скликань, керівництво Львівщини та міста Львова, представники громадських організацій та політичних партій.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня, вночі, на 83-му році життя помер відомий український дисидент, правозахисник і політв’язень, почесний громадянин Львова Михайло Горинь.