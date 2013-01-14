Кожара запевнив Лаврова, що Україна не буде «відриватися» від Росії

Орієнтація України на європейські норми суспільного життя не означає її відриву від Росії, заявив глава українського МЗС Леонід Кожара, виступаючи в Чернівецькому національному університеті, повідомляє РІА Новини.

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"Орієнтація України на європейські норми суспільного життя в жодному разі не означає геополітичний, економічний або культурний відрив від наших друзів, у тому числі і від Російської Федерації. Знаємо, що саме так підноситься європейська політика України, саме в такому аспекті вона іноді турбує і наших російських друзів. Але насправді це зовсім не так. Тим більше, що при наявному розходженні в підходах у нас є і спільне. Наприклад, і ми, і наші російські колеги ведемо з Євросоюзом інтенсивний діалог на тему безвізового режиму. Ми тут рухаємося паралельними траєкторіями ", - сказав Кожара.

Київ називає євроінтеграцію пріоритетом у зовнішній політиці і розраховує в наступному році підписати з Євросоюзом угоду про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі.

У Чернівцях 13-14 січня проходить сьоме засідання підкомітету з міжнародної співпраці російсько-української міждержавної комісії.