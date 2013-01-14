Кожара запевнив Лаврова, що Україна не буде «відриватися» від Росії
Глава МЗС України заявив, що євроорієнтація Києва не повинна турбувати Москву.
Орієнтація України на європейські норми суспільного життя не означає її відриву від Росії, заявив глава українського МЗС Леонід Кожара, виступаючи в Чернівецькому національному університеті, повідомляє РІА Новини.
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"Орієнтація України на європейські норми суспільного життя в жодному разі не означає геополітичний, економічний або культурний відрив від наших друзів, у тому числі і від Російської Федерації. Знаємо, що саме так підноситься європейська політика України, саме в такому аспекті вона іноді турбує і наших російських друзів. Але насправді це зовсім не так. Тим більше, що при наявному розходженні в підходах у нас є і спільне. Наприклад, і ми, і наші російські колеги ведемо з Євросоюзом інтенсивний діалог на тему безвізового режиму. Ми тут рухаємося паралельними траєкторіями ", - сказав Кожара.
Київ називає євроінтеграцію пріоритетом у зовнішній політиці і розраховує в наступному році підписати з Євросоюзом угоду про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі.
У Чернівцях 13-14 січня проходить сьоме засідання підкомітету з міжнародної співпраці російсько-української міждержавної комісії.