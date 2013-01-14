СБУ розширила межі державної таємниці

Служба безпеки України розширила перелік відомостей, що становлять державну таємницю.

Про це йдеться у відповідному наказі СБУ, оприлюдненому на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, до відомостей, що становлять державну таємницю, включено деякі питання Державного космічного агентства та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Таким чином, тепер статус державної таємниці поширюватиметься на відомості про потреби, обсяги заготівлі донорської крові або її компонентів на особливий період, а також на відомості за окремими показниками про результати наукових, науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт у галузі створення матеріалів, зарядів, ракетних двигунів на основі твердого ракетного палива, витік яких створює загрозу національним інтересам і безпеці.