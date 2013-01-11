СБУ оприлюднила життєпис свого нового голови

Як повідомляється на офіційному сайті СБУ, О.Якименко народився 22 грудня 1964 року у м. Кейла, Естонія.

«Освіта - Єйське вище військове авіаційне училище льотчиків; Військово-повітряна академія ім. Ю.О. Гагаріна.

1982 - 1991 рр. - служба в Збройних Силах;

1991 - 1998 рр. - служба в частинах ВПС ЧФ (подвійного підпорядкування Росія, Україна);

1998 - 1999 рр. - працівник воєнізованої охорони Донецької ДАК "Донбас – Східні авіалінії України";

1999 – 2007 рр. - служба на оперативних та керівних посадах в СБ України;

2007 - 2008 рр. - спеціаліст управління внутрішньої безпеки корпорації "МПС", м. Донецьк;

2008 - 2010 рр. - працював на тимчасових роботах без укладення трудових угод;

2010 - 2011 рр. - начальник Управління СБ України у м. Севастополі;

2011 - 2012 рр. - начальник Управління СБ України в Донецькій області;

2012 - січень 2013 рр. - перший заступник голови Служби безпеки України - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України

від 9 січня 2013 року - голова Служби безпеки України», зазначається на сайті СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня 2012 року Президент України Віктор Янукович звільнив Ігоря Калініна з посади голови СБУ і призначив його своїм радником.

Водночас В.Янукович звільнив О.Якименка з посади першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ і призначив його головою Служби безпеки України.

10 січня колишній голова СБУ, народний депутат України з фракції «УДАР» Валентин Наливайченко заявив, що нікому у Верховній Раді невідома справжня біографія новопризначеного голови СБУ О.Якименка і його кандидатуру не узгоджували у парламентських комітетах.

Як зазначив В.Наливайченко, "Президент повинен призначати на посади лише з узгодженням у профільних парламентських комітетах. Я зараз до них не входжу, але розумію, наскільки важливо обговорювати кандидатури. Варто зрозуміти відповідність будь-якого кандидата через парламентський контроль та громадський, чи відповідає він цим критеріям. Перше — фаховість. Друге — убезпечувати від загрози тероризму та свавілля і корупції в правоохоронних органах. Тобто здатність виконувати функції передбачені законодавством. Що стосується СБУ, це - забезпечувати безпеку України. Третє - щоб країна і люди могли почути, як буде реформуватися служба безпеки...", - сказав він.

В.Наливайченко підкреслив, що "оскільки це призначення не було узгоджене з парламентом жодним чином", постає питання відповідності цим критеріям новопризначеного голови.

Екс-голова СБУ каже, що ні він, ні члени профільних парламентських комітетів не мають офіційної біографії О.Якименка.

Раніше у деяких ЗМІ з'явилася інформація, що О.Якименко навчався у Росії і служив у російських збройних силах.

"Все це мало бути з’ясовано у парламентських комітетах не на рівні пліток і чуток, а професійно. Так само декларація про доходи і витрати. Де вона? Хто її бачив?", - сказав В.Наливайченко.

В.Наливайченко також повідомив, що особисто не знайомий з О.Якименком. І під час свого перебування на посаді голови СБУ той не працював у керівних органах Служби безпеки.