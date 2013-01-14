Луценко назвав найбагатшого українця «консервою» Януковича

Ув’язнений екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вважає, що після призначення нового уряду олігархи залишилися не при справах і всю повноту відповідальності несе «сім'я».

Про це пише російський журнал «Огонек», кореспондент якого зустрівся з Ю.Луценком у Менській виправній колонії №91.

Зокрема, в репортажі зазначається, що Ю.Луценко вважає, що «якщо раніше кримінальну справу за скоєне в країні можна було порушувати не лише стосовно глави держави, але й "олігархічних груп, які ділилися з Януковичем", то після формування другого складу олігархи залишилися не при справах і всю повноту відповідальності несе «сім'я». Втім, одного з бізнесменів - Ріната Ахметова - вважає екс-міністр, Віктор Янукович віддаляти від себе не буде. В усякому разі, до 2015 року. Ю.Луценко називає найбагатшого українця «консервою». В тому сенсі, що він збирає, «консервує» гроші для політичних потреб Президента».

“Ю.Луценко займається склеюванням конвертів. Його заяву про переведення в столярний або слюсарний цехи керівництво колонії не задовольнило. Ще в будиночку для передач ми могли ознайомитися з асортиментом продукції, що випускається, - ікони, нарди, чомусь булави, мангали, камінні щипці... Вже пройшовши контроль, розумієш - грати й ворота ув’язнені також кують собі самі. Отже заробити колишньому міністру не дають - за три місяці перебування в Менській колонії він отримав 50 грн. Правда, витрачати їх тут особливо ніде: магазин на території колонії бідний асортиментом, сік та ковбаса. Конкуренцію книгам складає телевізор. Він показує всього декілька каналів, і єдине, що дивиться Ю.Луценко, - випуск новин. "Решту всього часу йде якась бредятина...Ці серіали, як їх там... "котики", "рятувальники". Це все ніби з життя ментів, але життя не справжнє, карикатура. Та ще й з двоглавим орлом. Але сусідам по камері подобається", - нарікає екс-голова МВС”.

Крім того, зазначається в статті, Ю.Луценко намагався донести до лідерів опозиції, й перш за все до Арсенія Яценюка і Віталія Кличка тезу “про затребуваність суспільством героя, який живе заради справедливості, хвацького, іронічного, який самостійно встановлює правила”. При цьому з лідером “Свободи” Олегом Тягнибоком екс-міністр зв'язок не підтримує, оскільки не розуміє, як у XXI столітті можна переконувати людей у правоті тези про необхідність дотримання національної ознаки при розподілі посад. О.Тягнибок, утім, теж не прагне до спілкування, зазначається в статті.

Про екс-прем'єра Юлію Тимошенко колишній керівник МВС України відгукується шанобливо, віддаючи їй належне.

При цьому зазначається, що журналісти за можливість поспілкуватися з Ю.Луценком заплатили в касу колонії певну суму грошей. «Побачення з Ю.Луценком обійшлося в 12 грн. (1 долар - приблизно 8 грн) - по 4 гривні за кожну годину спілкування. Оплату приймають у касі - над нею висять портрети Президента Віктора Януковича, прем'єр-міністра Миколи Азарова», - зазначається в статті.