Тюремники відпустять Луценка у київську клініку

Як повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України, 5 січня керівництвом Менської виправної колонії № 91 було проінформовано Ю.Луценка, що згідно з листом київської універсальної медичної клініки «Оберіг» він може бути госпіталізований туди для проведення рекомендованого планового медичного втручання 14 січня.

«Однак, враховуючи подання самим засудженим заяви на довгострокове побачення у період з 13 по 15 січня, керівництвом установи було запропоновано провести рекомендоване медичне втручання до початку запланованого побачення в Чернігівській обласній клінічній лікарні. Від даної пропозиції Ю.Луценко відмовився та повідомив, що він готовий до направлення в лікарню «Оберіг» після тривалого побачення», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Державна пенітенціарна служба через керівництво Менської колонії напередодні Різдва вчетверте намагалася переконати Ю.Луценка зробити операцію у Чернігівській обласній лікарні, а не в київській лікарні «Оберіг», яку він обрав. Про це повідомила дружина екс-міністра, народний депутат Ірина Луценко, посилаючись на інформацію, отриману після зустрічі у колонії з чоловіком.

Враховуючи такі обставини, зазначила вона, Ю.Луценко написав на ім’я керівництва колонії офіційну заяву, що він відмовляється від проведення операції у чернігівській, вінницькій, дніпропетровській обласних лікарнях та в інших лікарнях, що є в регіонах України, а лише в тій, яку він обрав і на що має право згідно з чинним законодавством.

28 грудня 2012 року газета «Сегодня» поінформувала, що Ю.Луценко погодився на операцію з видалення поліпа в кишечнику, яку проведуть у перших числах січня.

За словами прес-секретаря партії "Народна самооборона" Лариси Сарган, Ю.Луценко лікуватиметься за власний рахунок у приватній клініці. "Операція дуже складна і небезпечна, після неї два тижні потрібно проходити реабілітацію, щоб уникнути внутрішніх кровотеч, - сказала Л.Сарган. - Мама Юрія Віталійовича свого часу померла від раку прямої кишки, і є ризик того, що це спадкове. Поки це доброякісна пухлина 0,8 см в діаметрі, і вона дуже швидко росте".