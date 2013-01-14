Кличко нагадує Рибаку про обіцянку і лякає політичною недовірою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на прес-конференції.

В.Кличко сказав, що з метою недопущення неособистого голосування у Верховній Раді “УДАР” з початку наступної сесії контролюватиме письмову реєстрацію народних депутатів перед кожним засіданням.

Після цього, сказав В.Кличко, депутати від партії вимагатимуть від спікера оголошувати, хто з депутатів відсутній і блокувати їхні картки.

В.Кличко також заявив, що партія продовжує наполягати на введенні в дію сенсорної кнопки як невід’ємного елементу системи для голосування “Рада-3”.

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В.Кличко заявив, що до введення в дію системи особистого голосування Верховна Рада не повинна працювати у пленарному режимі.

“Якщо цього не буде зроблено, опозиція разом повинна висловити політичну недовіру спікеру парламенту”, - сказав В.Кличко.

“Він (Володимир Рибак — УНІАН) обіцяв бути спікером усього парламенту, а не однієї партії”, - сказав В.Кличко.