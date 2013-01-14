Томенко готовий ризикнути потенцією, аби потестувати нову систему «Рада»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив один з лідерів “Батьківщини”, голова Комітету ВР з питань свободи слова Микола Томенко.

М.Томенко зауважив, що представники опозиції порівняли кількість народних депутатів з фракції ПР, які письмово зареєструвалися і які проголосували за призначення І.Соркіна.

За його словами, з’ясувалося, що 22 народних депутата від ПР не були присутні в парламенті, оскільки письмово не зареєструвалися. “Ми всі документи передамо до Регламентного комітету, хоча сумніваємося, що там буде щось здійснюватися”, - сказав М.Томенко.

Він також зауважив, що наразі розглядається і можливість звернення до Європейського суду за існуючим прецедентом із українським суддею Олександром Волковим.

В той же час М.Томенко висловив особисту думку, що звернення до Європейського суду є контрпродуктивним, а більш продуктивним є введення в дію системи для голосування “Рада-3”, яка передбачає “сенсорну кнопку”.

М.Томенко також наголосив, що парламентська більшість сьогодні відмовляється запроваджувати цю систему, мотивуючи це тим, що “ця система шкідлива для потенції чи організму депутата”. “Я прийняв для себе дуже непросте рішення. Я зі своїми колегами готовий пожертвувати здоров’ям, аби на мені протестували цю систему “Рада” під час зимових канікул”, - сказав М.Томенко.