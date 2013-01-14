Тюремщики присягаються, що за Тимошенко пильнують винятково жінки

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні ДПтС в зв’язку з тим, що група народних депутатів від опозиції прибула до Харкова з метою начебто вплинути на співробітників пенітенціарної служби.

«Державна пенітенціарна служба України в питаннях щодо умов утримання засудженої Ю.Тимошенко чітко дотримується вимог та норм українського і міжнародного законодавства:

- відеоспостереження у приміщеннях тримання засудженої є законним та відповідає міжнародним стандартам утримання осіб, що відбувають покарання в установах позбавлення волі. Крім того, законність встановлення камер спостереження підтверджує і рішення Окружного адміністративного суду у м. Києві від 30 жовтня 2012 року;

- за камерами відеоспостереження постійно слідкують співробітники пенітенціарної служби виключно жіночої статі (і так було завжди);

- співробітники пенітенціарної служби, що забезпечують варту (охорону) засудженої в палаті – це також виключно жінки (і так було завжди). Чоловіки здійснюють чергування лише поза межами території тримання засудженої», - наголошується в повідомленні.

Як підкреслили в пенітенціарній службі, варта є обов’язковою умовою тримання усіх засуджених до позбавлення волі осіб, і Ю.Тимошенко не є виключенням. А тому, як і усі інші, засуджена зобов’язана виконувати вимоги галузевих наказів пенітенціарної служби та чинного законодавства, додали в ДПтС.

«Державна пенітенціарна служба підкреслює, що навіть через політичний тиск та погрози окремих народних депутатів, не порушуватиме законів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 січня, до Центральної клінічної лікарні “Укрзалізниці” у Харкові, де перебуває Ю.Тимошенко, прибули народні депутати від опозиційних політичних сил.

Зокрема, на територію медичного закладу зайшли депутати Олександр Бригинець, Сергій Пашинський, Андрій Павловський, Андрій Шевченко.

Депутати сказали журналістам, що прибули до ЦКЛ “Укрзалізниці” для того, щоб особисто пересвідчитися, у яких умовах перебуває Ю.Тимошенко, спробувати відновити її права, а також отримати офіційне підтвердження того, що при Ю.Тимошенко немає вартових-чоловіків і що чоловіки не спостерігають за моніторами, на яких транслюється зображення з камер відеоспостережень.

На цей час УНІАН не вдалося з’ясувати, чи отримали народні депутати дозвіл на зустріч із Ю.Тимошенко

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