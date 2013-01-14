До Тимошенко прибуло «підкріплення»

Народні депутати від «Батьківщини» прибули до Харкова, щоб особисто розібратись у конфліктній ситуації, яка виникла минулого тижня між екс-прем’єром Юлією Тимошенко та представниками пенітенціарної служби.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив народний депутат Олександр Бригинець, який також перебуває у Харкові.

За його словами, депутати мають на меті розібратися у тому, що відбувається. “Ми приїхали для того, щоб особисто розібратися у конфлікті. У Юлії Володимирівни є три вимоги... На минулому тижні ми не могли приїхати до Харкова, бо були пленарні дні, у вихідні - до ув’язнених не пускають, тому ми прилетіли сьогодні”, - пояснив О.Бригинець.

За його словами, у Харкові перебувають близько 10 народних депутатів, серед яких Андрій Павловський, Андрій Шевченко, Микола Катеринчук, Сергій Пашинський та інші.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України Віктора Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”. Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду, а також не має наміру повертатися в палату, доки там будуть відеокамери, і не дозволить проводити особистий огляд і обшуки в її речах.

Ю.Тимошенко відмовляється повертатися в свою палату у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.

9 січня прокурор Харківської області Геннадій Тюрін заявив про незаконність та протиправність акції непокори Ю.Тимошенко.