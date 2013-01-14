Прокурор обіцяє розглянути вимоги депутатів щодо Тимошенко - Аваков

Про це написав народний депутат Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що сьогодні разом з народними депутатами Миколою Катеринчуком і Дмитром Шлемком зустрічався з Г.Тюріним.

Народні депутати прокурору області для розгляду поставили низку вимог щодо умов утримання Ю.Тимошенко у лікарні, зокрема: припинити спостереження у медичній палаті та коридорах за допомогою відеокамер; припинити практику спостереження і чергування у палаті з боку чоловічого персоналу; терміново реалізувати право, згідно зі ст. 110 нового КПК України, на право вільного користування телефонним зв`язком, яке зараз порушено.

А.Аваков зауважив, що прокурор області пообіцяв розглянути вимоги депутатів у межах своєї компетенції якнайшвидше і надати на них офіційну відповідь.

Одночасно народні депутати Андрій Шевченко, Сергій Пашинський, Андрій Павловський та Олександр Бригинець проводять аналогічні зустрічі у Качанівській колонії та лікарні з відповідними вимогами.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України Віктора Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”. Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду, а також не має наміру повертатися в палату, доки там будуть відеокамери, і не дозволить проводити особистий огляд і обшуки в її речах.

Ю.Тимошенко відмовляється повертатися в свою палату у лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.

9 січня прокурор Харківської області Г.Тюрін заявив про незаконність та протиправність акції непокори Ю.Тимошенко.