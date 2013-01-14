До складу делегації ПАРЄ таки увійшли 5 опозиціонерів (список)

На сайті парламенту оприлюднено список делегації. До її складу ввійшли представники фракції Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Володимир Ар'єв, Леся Оробець, Сергій Соболєв.

Від фракції Партії регіонів - Володимир Вечерко, Сергій Ківалов, Сергій Клюєв, Юлія Льовочкіна, Іван Попеску.

Від фракції партії «УДАР» - Павло Рябікін.

Від фракції ВО "Свобода" – Олександр Шевченко.

Від КПУ - Петро Симоненко.

Позафракційний Лев Миримський.

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Заступниками членів постійної делегації стали від фракції "Батьківщина" - Сергій Власенко, Мустафа Джемілєв та Олена Кондратюк; від фракції Партії регіонів - Лариса Мельничук, Олександр Онищенко, Володимир Пилипенко, Олександр Фельдман, Іван Фурсін; від фракції «УДАРу» - Ірина Геращенко; від фракції ВО "Свобода" - Олег Панькевич; від фракції КПУ - Євген Мармазов. Не входить до складу будь-якої фракції - Сергій Лабазюк.

Секретарем постійної делегації стам Андрій Корнійчук (Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків Апарату Верховної Ради України), заступниками секретаря - Богдан Криловецький (Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків Апарату Верховної Ради України) та Ярослав Юдін (секретаріат Комітету у закордонних справах).