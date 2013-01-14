До складу делегації ПАРЄ таки увійшли 5 опозиціонерів (список)

15:44, 14 січня 2013
Політика
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У Верховній Раді України визначено склад постійної делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи.

На сайті парламенту оприлюднено список делегації

На сайті парламенту оприлюднено список делегації. До її складу ввійшли представники фракції Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Володимир Ар'єв, Леся Оробець, Сергій Соболєв.

Від фракції Партії регіонів - Володимир Вечерко, Сергій Ківалов, Сергій Клюєв, Юлія Льовочкіна, Іван Попеску.

Від фракції партії «УДАР» - Павло Рябікін.

Від фракції ВО "Свобода" – Олександр Шевченко.

Від КПУ - Петро Симоненко.

Позафракційний Лев Миримський.

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Заступниками членів постійної делегації стали від фракції "Батьківщина" - Сергій Власенко, Мустафа Джемілєв та Олена Кондратюк; від фракції Партії регіонів - Лариса Мельничук, Олександр Онищенко, Володимир Пилипенко, Олександр Фельдман, Іван Фурсін; від фракції «УДАРу» - Ірина Геращенко; від фракції ВО "Свобода" - Олег Панькевич; від фракції КПУ - Євген Мармазов. Не входить до складу будь-якої фракції - Сергій Лабазюк.

Секретарем постійної делегації стам Андрій Корнійчук (Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків Апарату Верховної Ради України), заступниками секретаря - Богдан Криловецький (Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків Апарату Верховної Ради України) та Ярослав Юдін (секретаріат Комітету у закордонних справах).

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