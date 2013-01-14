ВР не відновила свою делегацію в ПАРЄ: в ключових комітетах не буде опозиції

Про це пише газета “Коммерсант-Украина”.

Як зазначає видання, в ключових комітетах Асамблеї, які мають обговорити підсумки парламентських виборів в Україні, й зовсім не буде опозиціонерів. У Києва ще є один день для вирішення проблеми, але влада, схоже, в цьому не зацікавлена.

Зокрема, 21-25 січня в Страсбурзі відбудеться сесія ПАРЄ - перша після виборів в Україні, раніше розкритикованих світовою спільнотою, зокрема місією Парламентської асамблеї. Від України в сесіях ПАРЄ беруть участь 12 депутатів, які повинні представляти всі політичні сили. Проте цього разу в українській делегації вперше може практично не бути членів опозиційних фракцій. "Існує процедура затвердження делегацій. Щоб пройти всі її етапи до початку сесії, нам потрібно передати в Страсбург список депутатів не пізніше 14 січня", - зазначили в секретаріаті Верховної Ради. Інакше в ПАРЄ залишаться акредитованими члени колишньої парламентської делегації з числа депутатів, переобраних до ВР нового скликання.

При цьому в Партії регіонів офіційно декларують готовність відновити делегацію - на Погоджувальній раді Верховної Ради 9 січня голова ВР Володимир Рибак заявив, що це повинно було стати пріоритетним завданням минулого пленарного тижня. Для оновлення складу делегації не потрібне голосування в сесійному залі, достатньо рішення Комітету у міжнародних справах, яке потім необхідно підтвердити на нараді керівників ВР і голів фракцій.

Проте в профільному комітеті постали перед проблемою при прийнятті, здавалося б, формального документа. "Ми погоджували склад делегації з усіма фракціями, в середу провели засідання, щоб затвердити його, але не було кворуму - не прийшов жоден представник ПР", - розповів “Ъ” перший заступник голови Комітету у міжнародних справах Валентин Наливайченко («УДАР»). Зокрема, членами ПР є 9 з 16 членів комітету.

У свою чергу представники провладної фракції, що відповідають за взаємодію з Радою Європи, спростовують припущення про умисне блокування цього рішення. "Нам самим хочеться відновити делегацію. У нас буде сильніше і авторитетніше представництво", - заявила народний депутат Юлія Льовочкіна (ПР). "Ми навіть не рахували, скільки там буде наших, скільки не наших. Але опозиція буде представлена", - додав народний депутат Іван Попеску (ПР), який очолював делегацію в ПАРЄ минулого скликання ВР.

Тим часом затримка з переформатуванням української участі в ПАРЄ, незалежно від її причин, вигідна для діючої влади. Більшість українських опозиційних депутатів, які раніше працювали в ПАРЄ, не були переобрані на минулих виборах. Право участі в січневій сесії зберігає лише Сергій Соболєв, а також статус заступника члена делегації ВР, який має, в ПАРЄ Мустафа Джемільов (обидва - "Батьківщина").

Фракції «УДАР» і "Свобода", у разі якщо делегація ВР в ПАРЄ не оновиться, й зовсім не будуть представлені в Страсбурзі. Ще істотнішим є дисбаланс представництва влади та опозиції в ключових постійних органах ПАРЄ. У супротивників ПР не залишається свого представника в Моніторинговому комітеті і Бюро ПАРЄ, оскільки колишній заступник голови делегації від опозиції Ольга Герасим’юк не була обрана до ВР VII скликання. Водночас члени делегації від ПР і Компартії переобрані у повному складі.

Правила ПАРЄ дозволяють Україні зберігати колишню делегацію упродовж півроку, проте її оновлення відбудеться раніше, запевнив І.Попеску.

Тим часом офіційному Києву вигідно заблокувати роботу опозиції навіть на одну січневу сесію, в ході якої комітети ПАРЄ стисло обговорюватимуть підсумки виборів в Україні і звіт наглядової місії ПАРЄ на цих виборах.