Порошенко: умов для вступу України до Митного союзу не існує
На сьогодні відсутні умови для вступу України в Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану.
Про це заявив народний депутат, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко в ефірі радіо «Свобода».
«Україна на сьогодні демонструє поведінку, яка не містить безпосередньої небезпеки вступу України в Митний союз. Цих умов сьогодні не існує», – підкреслив П.Порошенко.
На його переконання, необхідні для такого кроку конституційні зміни, зокрема, не будуть підтримані парламентом.
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Як наголосив П.Порошенко, на сьогодні вступ до Митного союзу не відповідає національним інтересам України, а питання економічної співпраці з Росією не повинні переходити в політичну площину.
Водночас П.Порошенко зауважив, що євроінтеграція і економічне зближення з Росією можуть доповнювати одна одну.