У Королевської не чули, щоб вона губила диплом, але кажуть, що у неї їх два

За словами прес-секретаря Анастасії Горбенко, 1997 року Королевська закінчила економічний факультет Східноукраїнського Національного університету імені Володимира Даля в Луганську за спеціальністю «менеджер у виробничій сфері», а 2002 року – Донецьку державну академію управління, передає Радіо Свобода.

Прес-секретар Королевської також сказала, що не знає, чи міністр губила диплом, чи ні.

Нагадаємо, сьогодні опозиційний народний депутат Геннадій Москаль написав на своїй сторінці у мережі Facebook, що в грудні Наталія Королевська нібито загубила на вулиці в Луганську диплом про вищу освіту.