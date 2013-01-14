Королевська загубила диплом, а Москаль не вірить

16:47, 14 січня 2013
Політика
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Народний депутат України Геннадій Москаль ("Батьківщина") заявляє, що міністр соціальної політики Наталія Королевська нібито загубила свій диплом про вищу освіту.

Геннадій Москаль не вірить, що Королевська ходить пішки

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, за словами Г.Москаля, згідно з оперативними зведеннями з Міністерства внутрішніх справ України, 25 грудня 2012 року в Луганську до міліції надійшла заява від міністра соцполітики Н.Королевської про те, що вона 9 грудня на вулиці Луганська втратила диплом про закінчення Східноукраїнського Національного університету ім. Даля.

При цьому Г.Москаль пише: “Тут виникає декілька вельми цікавих питань. По-перше: хтось колись бачив пані Королевську, що ходить пішки по вулицях? По-друге: якщо хтось бачив, що вона ходить пішки, то чи бачили вони, що вона ходить з дипломом? По-третє: за теорією ймовірності, навіть якщо вона пройшлася пішки по вулицям славного Луганська, навіть якщо вона була при цьому з дипломом (що, само по собі є дуже сумнівним!), то саме тоді загубити диплом було б дуже важко! Але найголовніше по-четверте: за день до звернення шановної пані міністра до міліції, настільки ненавидимий нею під час виборчої кампанії Президент призначив її міністром!”.

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Тобто, зазначає Г.Москаль, “Королевська звернулася до міліції саме тоді, коли треба було подавати документи до відділу кадрів, і забула це зробити протягом усього часу з 9 грудня».

«Очевидно, що у відділі кадрів просто не було що показувати. Про що це свідчить? Про відсутність документу про вищу освіту чи про процес легалізації документу з явними вадами?”, - пише депутат. При цьому Г.Москаль висловив сподівання, що “наша доблесна міліція, до якої Королевська звернулася по допомогу, в цьому розбереться”.

УНІАН поки що не вдалося зв’язатися із прес-службою Н.Королевської, щоб отримати коментар з цього приводу.

Як повідомлялося, 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович призначив Н.Королевську міністром соціальної політики України.

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