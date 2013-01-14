Королевська загубила диплом, а Москаль не вірить

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, за словами Г.Москаля, згідно з оперативними зведеннями з Міністерства внутрішніх справ України, 25 грудня 2012 року в Луганську до міліції надійшла заява від міністра соцполітики Н.Королевської про те, що вона 9 грудня на вулиці Луганська втратила диплом про закінчення Східноукраїнського Національного університету ім. Даля.

При цьому Г.Москаль пише: “Тут виникає декілька вельми цікавих питань. По-перше: хтось колись бачив пані Королевську, що ходить пішки по вулицях? По-друге: якщо хтось бачив, що вона ходить пішки, то чи бачили вони, що вона ходить з дипломом? По-третє: за теорією ймовірності, навіть якщо вона пройшлася пішки по вулицям славного Луганська, навіть якщо вона була при цьому з дипломом (що, само по собі є дуже сумнівним!), то саме тоді загубити диплом було б дуже важко! Але найголовніше по-четверте: за день до звернення шановної пані міністра до міліції, настільки ненавидимий нею під час виборчої кампанії Президент призначив її міністром!”.

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Тобто, зазначає Г.Москаль, “Королевська звернулася до міліції саме тоді, коли треба було подавати документи до відділу кадрів, і забула це зробити протягом усього часу з 9 грудня».

«Очевидно, що у відділі кадрів просто не було що показувати. Про що це свідчить? Про відсутність документу про вищу освіту чи про процес легалізації документу з явними вадами?”, - пише депутат. При цьому Г.Москаль висловив сподівання, що “наша доблесна міліція, до якої Королевська звернулася по допомогу, в цьому розбереться”.

УНІАН поки що не вдалося зв’язатися із прес-службою Н.Королевської, щоб отримати коментар з цього приводу.

Як повідомлялося, 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович призначив Н.Королевську міністром соціальної політики України.