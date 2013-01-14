Опозиція втомилась від голосувань в Раді за спрощеною процедурою

Як повідомили УНІАН у прес-службі одного з лідерів «Батьківщини», голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Миколи Томенка, сьогодні під час зустрічі з журналістами він сказав: «Усі ми стали свідками ганьби, яку країна пережила при розгляді питання щодо призначення голови Національного банку. Я не знаю жодного парламенту в світі, де б кандидат на посаду голови Національного банку отримав 2 хвилини для доповіді, а потім «з барського плеча» додали ще хвилину і ніхто з депутатів не зміг задати йому жодного запитання».

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За словами М.Томенка, натомість кандидат мав би виголосити доповідь і розповісти про стратегію діяльності НБУ, а потім депутати повинні були обговорити її та ухвалити рішення.

Як сказав М.Томенко, теоретично, постанови можуть розглядатися за короткою процедурою за ініціативи 150 депутатів.

Водночас, наголосив він, рішення, що стосуються кадрових питань та ключових законопроектів, які хочуть розглядати за скороченою процедурою, мають приймати 226, а не 150 депутатів.

«Батьківщина» готова підтримати скорочену процедуру розгляду законопроектів, якщо там розглядається лише технічна норма, але якщо це стосується серйозного законопроекту, то це повинна бути повна процедура розгляду і це повинна бути серйозна дискусія», - наголосив М.Томенко.

Також, на його думку, це допоможе і в питанні персонального голосування, адже кожен депутат зможе розрахувати свій час, що при скороченій процедурі розгляду 5-8 хвилин неможливо.

«Отож, сьогодні опозиція буде боротися за ліквідацію у Верховній Раді «скороченої процедури» та ініціюватиме в парламенті внесення змін до регламенту щодо врегулювання питань голосування по скороченій процедурі», - повідомив М.Томенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 січня, М.Томенко заявив, що представники опозиції звернуться до Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту відносно незаконного рішення про призначення Ігоря Соркіна на посаду голови НБУ у зв’язку із неперсональним голосуванням депутатів.