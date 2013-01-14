Тимошенко не кориться вже сьому добу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові повідомив журналістам захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

Він зазначив, що Ю.Тимошенко, як і раніше, відмовляється повертатися до своєї палати. “Сьомий день триває акція громадської непокори Юлії Володимирівни Тимошенко”, - сказав С.Власенко. “Ми можемо констатувати, що на сьогодні знущання і тортури продовжуються. Нічого не змінилося”, - додав він.

За словами захисника, сьогодні начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков обіцяв надати Ю.Тимошенко письмовий документ, яким буде зафіксовано, що “нібито чоловіки не мають можливості бачити монітори спостереження”.

Водночас він наголосив, що під час сьогоднішнього відвідування лікарні особисто бачив як чоловік - начальник караулу, заходив у кімнату, де знаходяться монітори. “Сьогодні пролунають заяви, що за моніторами немає чоловіків. При цьому сьогодні на моїх очах неодноразово начальник караулу чоловічої статі заходив у кімнату з моніторами і виходив звідти і перебував там від 10 до 20 хвилин”, - сказав С.Власенко.

Він додав, що сьогодні бачив встановлений для Ю.Тимошенко у душовій кімнаті тапчан. “Це просто звичайний шматок заліза, не більше того, на чотирьох ніжках”, - зазначив він.

С.Власенко також підкреслив, що сьогодні його та групу народних депутатів України всупереч статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України не допустили до палати Ю.Тимошенко. Захисник зауважив, що у палаті він мав намір особисто пересвідчитися у кількості встановлених там відеокамер.

С.Власенко, таким чином, констатував, що сьогодні особисто бачив низку порушень, про відсутність яких заявляє пенітенціарна служба. “Я сьогодні бачив особисто декілька речей, які я можу називати брехливими, коли вони розповсюджуються пенітенціарною службою. По-перше, я бачив чоловіка, який заходив і виходив із кімнати, де знаходяться монітори, який там перебував впродовж достатньо тривалого часу. Друге - я сьогодні особисто бачив три відеокамери в коридорі, і це підкріплюється тими документами, які ми маємо, за підписом пенітенціарної служби, незважаючи на те, що пан Лапінський (заступник начальника Управління ДПтСУ в Харківській області — УНІАН) зазначав, що всього лише одна відеокамера стоїть в коридорі. І мене сьогодні не допустили до тюремної палати Юлії Тимошенко всупереч вимогам статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу”, - підсумував С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України Віктора Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”. Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду.

Також Ю.Тимошенко відмовляється повертатися в свою палату у лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.