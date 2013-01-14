Регіонал напише євродепутатам, що в Україні «фашизм гордо піднімає голову»

Народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко вважає, що законопроект про функціонування української мови і порядок застосування інших мов в Україні, підготовлений опозиційними народними депутатами Володимиром Яворівським, Марією Матіос та Іриною Фаріон, суперечить міжнародним зобов'язанням України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

«Я вже зв'язався з фахівцями, які найближчим часом підготують переклад цього законопроекту англійською мовою. Після цього ми відправимо його для ознайомлення депутатам Європарламенту», - сказав В.Колесніченко.

На його переконання, ознайомившись з текстом законопроекту, європейські парламентарії повинні врахувати гуманітарні наміри опозиції при підготовці чергової резолюції щодо України.

«Необхідно, щоб вони (депутати Європарламенту) усвідомили те, що в Україні не просто росте фашистська загроза, у нас фашизм вже фактично гордо піднімає голову, підтвердження чому – відверто ксенофобські законопроекти представників опозиції», - заявив В.Колесніченко.

За його словами, автори опозиційного законопроекту про мови «абсолютно не володіють інформацією про міжнародні зобов'язання України».

«Вони (представники опозиції) навіть жодного разу не змогли виразно визначити назви законів, на які посилалися в своєму документі. Виходячи із законопроекту, також можна зробити висновок, що український етнос складається лише з громадян, які розмовляють українською мовою. А всі, хто не розмовляє українською, є іноземцями», - підсумував депутат від ПР.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати Володимир Яворівській (фракція “Батьківщина”), Марія Матіос (“УДАР”) та Ірина Фаріон (“Свобода”) зареєстрували у Верховній Раді законопроект “Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні”.

Вони пропонують всі мови, окрім української, визнати іноземними, а також запровадити іспит для чиновників на знання української мови.