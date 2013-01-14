У Раді пропонують всі мови, крім української, визнати іноземними

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Згідно з законопроектом, “будь-яка інша мова, що застосовується в Україні, окрім української мови як мови титульної нації та мов інших корінних народів України, для цілей цього закону є іноземною мовою”.

Дія закону, у разі його ухвалення, не поширюватиметься на мову релігійних обрядів та на сферу приватного спілкування між особами.

У законопроекті передбачено, що мовою національної меншини України є іноземна мова, яку громадяни України, що за своїм етнічним походженням не є українцями, історично та упродовж багатьох поколінь застосовували в Україні як свою материнську мову. Крім того, регіональною (міноритарною) мовою в Україні є мова, відмінна від української та яка традиційно застосовувалася в межах території України громадянами України, що становлять кількісно меншу групу, ніж решта населення України. Діалекти та говірки української мови, а також мови мігрантів не є регіональними (міноритарними) мовами.

Відповідно до законопроекту, будь-які заходи на розвиток, застосування і захист мов національних меншин чи регіональних (міноритарних) мов не повинні здійснюватися на шкоду українській мові як державній (офіційній) та не повинні перешкоджати її вивченню.

В документі передбачено, що “спроби запровадження офіційної багатомовності на національному рівні всупереч Конституції України і встановленій конституційній процедурі є діями, спрямованими на розпалювання міжетнічної ворожнечі, мовний розкол країни, порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України”. “Публічне приниження чи зневажання української мови є неприпустимими нарівні з наругою над державними символами України”, - підкреслюється в проекті закону.

В законопроекті передбачено обов’язкове вільне володіння українською мовою та підтвердження необхідного рівня володіння нею для того, щоб громадянин України обійняв посаду, зокрема, Президента України; депутатів всіх рівнів; члена Кабінету міністрів; Уповноваженого Верховної Ради з прав людини; члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення; члена Вищої ради юстиції; члена Центральної виборчої комісії; суддів; державного службовця.

Зазначається, що рівень володіння українською мовою, необхідний для того, щоб обійняти відповідну посаду, визначає Національна комісія зі стандартів державної мови. Складання іспиту на рівень володіння українською мовою, необхідний для того, щоб обійняти відповідну посаду, здійснюється в Центрі української мови.

Також передбачено складання іспиту на рівень володіння українською мовою, необхідний для набуття громадянства України.

Як йдеться в проекті закону, громадяни України, які за своїм етнічним походженням не є українцями і материнська мова яких є відмінною від української, мають право у документах, що посвідчують особу громадянина України, використовувати своє прізвище, ім’я та по батькові у фонетичному звучанні материнською мовою за допомогою літер української абетки із дотриманням вимог транслітерації.

Відповідно до законопроекту, мовою внутрішніх актів, що регулюють діяльність органів державної влади, органів влади АРК і органів місцевого самоврядування в Україні, державних і комунальних підприємств, установ та організацій, інших суб'єктів господарювання державної і комунальної форм власності, їхніх посадових і службових осіб та працівників є українська мова. Також передбачено, що у місцевостях традиційного поселення осіб, що належать до національної меншини і чисельність яких становить не менше ніж 50% членів громади села, селища або міста районного значення, орган місцевого самоврядування застосовує поряд із українською мову національної меншини або регіональну (міноритарну) мову для складання нормативно-правових, нормативно-розпорядчих актів, внутрішніх актів, які регулюють їхню діяльність, для діловодства та документообігу. Орган місцевого самоврядування відповідної територіальної громади ухвалює рішення про застосування поряд з українською мови національної меншини або регіональної (міноритарної) мови упродовж 30 днів від дати надходження відповідного подання громадського об’єднання, яке представляє інтереси національної меншини і місцезнаходженням якого є відповідне село, селище, місто районного значення.

Порядок застосування мови національної меншини або регіональної (міноритарної) мови поширюється на комунальні підприємства, установи та організації, інші суб’єкти господарювання комунальної форми власності такого органу.

Орган місцевого самоврядування, який поряд з українською мовою застосовує мову національної меншини або регіональну (міноритарну) мову, а також комунальні підприємства, установи та організації, інші суб’єкти господарювання комунальної форми власності такого органу листуються із органами державної влади та іншими органами місцевого самоврядування українською мовою. Визначається, що мовою засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим і органах місцевого самоврядування в Україні, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях, інших суб'єктах господарювання державної і комунальної форм власності є українська мова. У випадку, якщо організатор засідання, заходу або зустрічі вважає, що мовою засідання, заходу або зустрічі має бути іноземна мова, він забезпечує переклад на українську мову. Визначено, що мовою судочинства в Україні є українська мова.

Відповідно до законопроекту, держава забезпечує кожному громадянинові України право отримати освіту українською мовою у державних та комунальних дошкільних, загальних середніх та вищих навчальних закладах. Мовою дошкільної освіти у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах, загальної середньої освіти в усіх державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах є українська мова. У місцевостях традиційного поселення осіб, що належать до національної меншини і чисельність яких становить не менше ніж 50% громади села, селища або міста районного значення, мовою загальної середньої освіти у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах може бути поряд з українською мовою також і відповідна мова національної меншини або відповідна регіональна (міноритарна) мова, яка запроваджується як мова дошкільної освіти на підставі подання громадського об’єднання, що представляє інтереси національної меншини і місцезнаходженням якого є відповідне село, селище, місто районного значення.

Мовою навчання в аспірантурі та докторантурі у державних та комунальних вищих навчальних закладах є українська. Дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня виконуються та їх захист здійснюється українською мовою. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у державних наукових установах та державних наукових організаціях, а також у державних та комунальних вищих навчальних закладах виконуються українською мовою.

Крім того, відповідно до законопроекту, мовлення державних, комунальних та громадських телерадіоорганізацій здійснюється українською мовою. У місцевостях традиційного поселення осіб, що належать до національної меншини громадські та комунальні телерадіоорганізації можуть здійснювати мовлення поряд з українською також відповідною мовою національної меншини або відповідною регіональною (міноритарною) мовою. Обсяг мовлення мовою національної меншини або регіональною (міноритарною) мовою не може перевищувати 50% ефірного часу телерадіоорганізації. Приватні телерадіоорганізації створюють та транслюють телерадіопередачі українською мовою. У разі, якщо під час створення телерадіопередачі було повністю чи частково застосовано іноземну мову (мови), телерадіоорганізація транслює таку телерадіопередачу, повністю озвучивши її українською мовою. У разі, якщо під час прямої трансляції її учасники послуговуються іноземною мовою (мовами), телерадіоорганізація забезпечує мовлення цієї телерадіопередачі українською мовою за допомогою синхронного або послідовного перекладу.

Видання друкованих засобів масової інформації, заснованих громадянами України та юридичними особами, зареєстрованими в Україні, здійснюється українською мовою. У разі, якщо засновник друкованого засобу масової інформації має намір поряд з українською мовою застосувати для його видання іноземну мову, то наклад (тираж) іноземною мовою не може перевищувати 15% від загального накладу (тиражу) друкованого засобу масової інформації. Іноземна мова може бути застосована для видання друкованого засобу масової інформації, якщо більшість його засновників є іноземцями, що постійно проживають на території України.

В законопроекті передбачено, що виробництво фільмів в Україні за кошти державного бюджету України здійснюється виключно українською мовою. Усі іноземні фільми, які розповсюджуються та демонструються в Україні, повинні бути дубльовані українською мовою. Кінотеатри можуть демонструвати іноземні фільми мовою оригіналу, супроводжуючи субтитруванням українською мовою. Кількість сеансів іноземного фільму, що демонструється мовою оригіналу, не може перевищувати 10% від загальної кількості сеансів демонстрування цього фільму в кінотеатрі.

Також передбачено, що мовою зовнішньої та аудіовізуальної реклами є українська мова. У місцевості традиційного поселення осіб, що належать до національної меншини і чисельність яких становить не менше ніж 50% громади села, селища або міста районного значення, та орган місцевого самоврядування якої застосовує поряд з українською мову національної меншини або регіональну (міноритарну) мову, зовнішня реклама поряд з українською мовою може бути виконана мовою відповідної національної меншини чи відповідною регіональною (міноритарною) мовою. У разі, якщо вивіски чи таблички виконуються українською мовою та мовою національної меншини чи регіональною (міноритарною) мовою, текст мовою національної меншини чи регіональною (міноритарною) мовою повинен бути розташований під текстом українською мовою. Розмір шрифту напису мовою національної меншини чи регіональною (міноритарною) мовою повинен бути меншим за розмір шрифту напису українською мовою.ин, регіональних (міноритарних) мов.

Перехідними положеннями даного законопроекту передбачено внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до них, порушення порядку застосування та стандартів української мови у внутрішніх актах, у діловодстві та документообігу з боку організацій та суб'єктів господарювання усіх форм власності – мають наслідком накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності – від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відмова у наданні українською мовою інформації про товари та послуги з боку суб'єктів господарювання усіх форм власності має наслідком накладення штрафу на службових осіб та працівників – від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення порядку застосування української мови телерадіоорганізаціями та друкованими засобами масової інформації – мають наслідком накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності – від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення порядку застосування української мови культурних та спортивних заходів – мають наслідком накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності – від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також передбачено внести зміни до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», передбачивши, що промовець, який не володіє державною мовою, може виступати іншою мовою, а переклад його виступу на українську мову, забезпечує Апарат Верховної Ради.