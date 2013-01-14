Тимошенко написала листа у зв'язку зі смертю Михайла Гориня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Батьківщини” з посиланням на лист Ю.Тимошенко.

“З глибоким сумом дізналася про смерть відомого політичного та громадського діяча, багаторічного в’язня радянських концтаборів, справжнього Героя України Михайла Гориня. Це велика втрата для всього українського народу”, - зауважила Ю.Тимошенко.

Вона зазначила, що “відходить покоління мужніх і жертовних борців, тих, хто ціною власного життя та добробуту здобували для нашого народу найбільше благо – його Незалежність”. На її переконання, наше завдання бути достойними своїх великих попередників, захистити все те, що вони здобули.

“Для мене Михайло Горинь завжди був символом незламності та принциповості у відстоюванні державності та демократії, прав і свобод людини. Радянська влада намагалася зламати його, кинувши за ґрати. Але Горинь, силою свого духу, довів усьому світові, що правда перемагає. Він жив Україною та заради України”, - написала Ю.Тимошенко, висловивши жаль, що вона не може бути на похороні М.Гориня й особисто віддати шану славному сину української нації.

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Як повідомляв УНІАН, 13 січня вночі на 83-му році пішов з життя український дисидент, правозахисник і політв’язень М.Горинь.