Чорновіл обізвав Партію регіонів «колгоспом», а опозицію «карикатурою»

У Партії регіонів панує багато протиріч. Ця партія нагадує "колгосп на глиняних ногах", тому для опору провладній силі не потрібна сильна, а необхідна хоч якась опозиція.

Про це в коментарі Gazeta.ua сказав народний депутат 3-6 скликань Верховної Ради Тарас Чорновіл.

Колишній нардеп дивується роботі парламентарів: "З однієї відпустки повернулись - нічого не зробили". "Зараз пішли в другу відпустку, знов на кілька тижнів, тобто якась карикатурна діяльність, яка вражає", - зауважив він, говорячи про роботу нового парламенту.

Політик додав: "Мені довелося працювати і в Партії регіонів, і у фракції регіонів. Я добре знаю систему із середини. Я скажу, що на сьогоднішній день — це є фактично колгосп на глиняних ногах. Там стільки протиріч, тому для того, аби він впав не потрібна сильна, а хоч якась опозиція".

Також він додав, що опозиційні сили не намагаються зробити нічого, аби протистояти владі та покращити життя в країні, тому їхня діяльність виглядає карикатурною: "Те, що вони роблять — свідчить про те, що це не опозиція, а якась карикатура".

Як приклад Чорновіл навів роботу ВР в напрямку євроінтеграційного розвитку країни.

"Все, що треба було робити, аби контролювати цю владу, щоб зробити структурні зміни, які б давали можливість розвиватись, це, наприклад відстежувати напрямок євроінтеграції і здіймати шум тоді, коли відбуваються неприйнятні речі. То це вилилося в якусь ніяку постанову, юридичний статус якої, повністю ніякий", - підкреслив Чорновіл.

Проте він висловив думку, що швидше за все "більшість на наступній сесії проголосує за постанову, для того, аби показати позитивні рухи Європі, повпливати на саміт".

Як відомо, Верховна Рада направила на повторне перше читання всі проекти про заяву парламенту про підтримку євроінтеграційного курсу України.