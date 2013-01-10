У Томенка є версія, чому ПР не змогла звільнити Арбузова

У провладних фракцій попри всі маніпуляції не вистачає голосів за ухвалення кадрових рішень через внутрішній протест деяких «регіоналів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат від “Батьківщини” Микола Томенко, коментуючи невдалі спроби ухвалити кадрові рішення у Верховній Раді.

За його словами, деякі члени фракції Партії регіонів не задоволені тим, що вони прибули на засідання Верховної Ради, тоді як ряд їхніх колег продовжують відпочивати.

“Всередині фракції Партії регіонів існує внутрішній протест. Депутатам не подобається, що їх ділять на чорних та білих і змушують натискати кнопки за тих, хто досі продовжує відпочивати”, - сказав М.Томенко.