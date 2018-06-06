Зміни до КВК: у тюрмах дозволять мобільники, але за фотографії рідних на тумбочці і приготування їжі в камері – каратимуть

Найближчим часом умови утримання засуджених до обмеження та позбавлення волі можуть дещо змінитися – Кабінет міністрів подав до парламенту законопроект «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання» (№1131), розроблений міністерством юстиції.

Документом, зокрема, пропонується дозволити засудженим до обмеження волі, а також засудженим до позбавлення волі, які тримаються в дільниці соціальної реабілітації, мати при собі та користуватися мобільними телефонами та аксесуарами до них (зміни до статей 59 та 99 Кодексу). Разом з тим, передбачено, що засудженим, які відбувають дисциплінарне стягнення у виді поміщення у дисциплінарний ізолятор, карцер або переведення до приміщення камерного типу (одиночної камери), телефонна розмова може бути надана лише з дозволу начальника колонії як виняток, з метою виховного впливу або у зв’язку з винятковими особистими обставинами.

Також проектом закону передбачено можливість для певної категорії засуджених здійснювати короткочасні виїзди за межі колонії на території України.

«Покращення» може торкнутися і засуджених до довічного позбавлення волі – їм після відбуття двадцяти років покарання у приміщеннях камерного типу можуть дозволити перейти до звичайних жилих приміщень колонії максимального рівня безпеки і перебування серед інших засуджених (зміни до статей 92 та 150 Кодексу).

Перепаде у випадку прийняття законопроекту, який набуде чинності через три місяці після ухвалення Радою, і неповнолітнім – для них пропонується зняти обмеження у короткострокових побаченнях та можливість мати тривалі побачення один раз на місяць. Також за постановою начальника колонії вони можуть одержувати раз на три місяці короткострокове побачення за межами колонії.

Ряд змін Мінюст пропонує і щодо умов утримання засуджених з дітьми. Зокрема, прирівняти будинок дитини при виправній колонії до дитячого закладу, а також унеможливлення розлучити засуджену з дитиною у випадку «злісного порушення» нею вимог режиму утримання.

«Я сприймаю цей документ як перший крок до гуманізації системи виконання покарань», - аналізує текст законопроекту представник Харківської правозахисної групи Андрій Діденко. На його переконання, дана ініціатива є першим кроком «до зміни ставлення держави до людей, що відбувають покарання». «Я вірю, що будуть наступні – більш глобальні, більш актуальні, більш прогнозовані», - підкреслює правозахисник.

Одним з найважливішим пунктом законопроекту він називає офіційних дозвіл на користування мобільними телефонами, хоч і для обмеженого кола засуджених. «У 2012 році в Кримінально-виконавчий кодекс вже були внесені зміни, що дозволяли будь-якій особі, яка відбуває покарання, користуватися телефоном вільно та без обмежень. Але колонії технічно не могли реалізувати таке право всіх засуджених через відсутність достатньої кількості телефонних автоматів. Тому логічно, що уряд пішов на те, щоб бодай деякі засуджені змогли користуватися мобільним телефоном. Це перший крок, який може мати продовження», - вважає Діденко.

В свою чергу право захисниця Тетяна Яблонська впевнена, що з часом колоніям не уникнути прогресу, а саме – широкого використання мобільних телефонів. «Звісно, є небезпека спроб організувати за його допомогою втечу або інші незаконні дії, але є способи контролювати цей процес: наприклад, проводити розмови в присутності працівника колонії. За допомогою телефону засуджені могли б підтримувати родинні зв’язки, що є вкрай важливим. Окрім цього – це для нас можливість отримувати, хоч і не завжди об’єктивну, але – інформацію про те, що відбувається у колоніях», - наголошує вона.

Зрештою, нагадують фахівці, телефони і зараз широко поширені в колоніях, а їх офіційний дозвіл лише ліквідує корупційну складову у цьому питанні.

Схвально оцінюють правозахисники і зміни, запропоновані урядом в частині правил утримання дітей в колоніях. «Це дуже позитивно, що будинок дитини при колонії стане дитячим закладом, тому що там тоді будуть забезпечені відповідні норми харчування, медичного обслуговування, персоналу і т.д. В сьогоднішній редакції кодексу будинок дитини при колонії не має статусу дитячого закладу», - зазначає Яблонська.

При цьому вона упевнена, що наступним кроком повинна бути ліквідація такого явища, як діти до трьох років в місцях позбавлення волі. «Діти не повинні утримуватись в цих місцях, тому я вважаю, що суди, обираючи запобіжний захід вагітним та породіллям, які мають нормальну характеристику та постійне місце проживання, мали б бути більш гуманними», - підкреслює Яблонська.

Загалом правозахисниця сприймає запропонований проект закону песимістично: «Це – лише невеличке намагання дещо змінити якісь моменти, не змінюючи всю систему. Неможна покращувати умови для засуджених і не покращувати умови роботи, наприклад, працівників пенітенціарної системи. Ці люди отримують дуже маленькі зарплати – через що часом йдуть на певні зловживання, знаходяться за гратами, не вчинивши злочину, їх сім’ї практично не мають пільг жодних… В такій ситуації годі говорити про те, що ми нормальна правова держава…»

Але головною проблемою документу, на думку фахівців, є навіть не безсистемність, а упорядкований перелік заборон щодо засуджених. Окрім цілком виправданих та логічних: як заборона самовільно залишати колонію, розпивати алкоголь, чинити опір законним діям персоналу колонії і т. д., в тексті є і абсурдні (принаймні, для колонії) речі, наприклад: забороняється вживати нецензурні та жаргонні слова, готувати та вживати їжу у непередбачених для цього місцях (таким місцем. Фактично, є камера, де мешкають арештанти), грати в карти, вивішувати фотографії, вирізки з газет чи листівки на стінах та тумбочках, дарувати особисті речі, надсилати та отримувати кореспонденцію всупереч порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади.

«Абсолютно дурнуваті заборони, - коментує перелік юрист Тетяна Монтян. – Ніби хтось буде їсти перловку з комбіжиром в столовці і припинить окремо готувати собі їжу! А особливо припинять матюкатись і грати в карти!»

«Чому не можна подарувати комусь футболку, якщо їх у тебе дві? Особливо, чому не можна поставити на приліжкову тумбочку фото дружини чи дитини? Я не розумію цього. Саме такі норми дуже часто стають приводом для адміністративних стягнень з засудженого, які в майбутньому позбавляють його права на дострокове звільнення чи інші пільги», - зазначає Яблонська.

За словами Монтян, подібний підхід призводить до того, що всі ці речі в колоніях відбуваються і будуть відбуватись… але виключно за хабарі.

Обидві тези підтверджують і самі засуджені, і їх родичі. Зокрема, у тюрмах давно утримують котів (заборонено), готують у камерах їжу (заборонено), татуювання роблять (заборонено), вирощують кріп та інші трави (заборонено), але це завжди залишається способом або хабарництва з боку адміністрації колонії, або тиску на засудженого у певний момент.

Інші новації документу засуджені вітають, проте наголошують, що є ряд і інших нагальних питань, які потребують вирішення: зокрема, повна заборона на обмеження посилок у колонії, зміна внутрішнього розпорядку колоній і т. д.

«Але все це краще, ніж нічого, - підсумовує Монтян. – Цей документ лише перший крок, буду і інші».

Тепер залишається лише дочекатись винесення законопроекту в парламент. І щоб депутати більшості голосували не так, як перший раз за звільнення голови Нацбанку, а опозиція – не так, як вкотре – за декриміналізацію статей, за якими засуджені Юлія Тимошенко і Юрій Луценко.

«Я думаю, що закон буде прийнято з метою «задобрення» колоній напередодні 2015 року», - прогнозує Тетяна Монтян.

…В даному випадку мета менш важлива, ніж результат.

Анастасія Береза