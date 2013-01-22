Тимошенко розказала соратникам, як зупинити «каток» Партії регіонів

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Ю.Тимошенко до українців та соратників з нагоди Дня Соборності.

На переконання Ю.Тимошенко, урочисте проголошення Акту Злуки 22 січня 1919 року біля Святої Софії Київської має бути не лише світлим символом об’єднання, але й показовим уроком для всіх.

За її словами, якщо немає солідарності, соборності, то цим завжди користуються вороги соборності і незалежності України. «Саме вони сьогодні прийшли до влади», - додала лідер партії.

На думку Ю.Тимошенко, справжня Соборність України можлива лише за умови приєднання до Європейського Союзу. «Ми зобов’язані втілити мрію багатьох поколінь українців жити в єдиній європейській родині. Будь-які митні, євразійські та інші їм подібні союзи – це пряма загроза не тільки соборності, а й державності України», - йдеться у зверненні.

За словами Ю.Тимошенко, сьогодні «режим Януковича діє за класичним окупаційним принципом – розділяй і володарюй. Саме тому вкидаються закони про мови, встановлюються бюсти Сталіну, протиставляються підприємці і пенсіонери, Схід і Захід і т.д.

Саме можновладці грабують державу, здають її інтереси, переписують історію та намагаються викорінити усе українське з життя та пам‘яті народу. Саме вони знущаються над народом, намагаючись позбавити людей конституційних прав та свобод. І цілком зрозуміло, що наша єдність, наша соборність, духовна спорідненість є головною загрозою їх пануванню».

Лідер «Батьківщини» нагадала, що рік тому, у День Соборності, опозиційні сили підписали Угоду про об’єднання. Під час підготовки до парламентських виборів між справжніми опозиційними силами не було взаємопоборювання, не було критики, а було партнерство.

«Суспільство позитивно сприйняло об‘єднавчі процеси. Три опозиційні сили підтримали майже 50% виборців – це велика сила і це означає, що суспільству набридло «покращення» життя, яке реалізує режим Януковича. Всі ми розуміємо, якби влада не змінила виборчу систему, не застосувала масові фальсифікації, підкуп виборців та адмінресурс, – опозиція мала би у Верховній Раді парламентську більшість», - зауважила Ю.Тимошенко.

На її переконання, ідея об’єднання, ідея соборності працює.

Вона наголосила, що головним завданням на наступний рік є поглиблення єдності та створення стійкої, добре скоординованої опозиційної коаліції у складі «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу».

«Ідеальний варіант – продовження об‘єднавчих процесів опозиційних сил, створення єдиної партії, бо каток Партії регіонів може зупинити лише потужна опозиційна сила, яка матиме беззаперечну підтримку суспільства. Об‘єднавчі процеси опозиційних сил із суспільством пришвидшать загибель цього колосу на глиняних ногах, яким насправді є режим Януковича», - підкреслила Ю.Тимошенко.

Крім того, на її переконання, опозиція повинна посилити діалог із суспільством. «Прошу, йдіть до людей, спілкуйтеся з ними «очі в очі». Від домівки до домівки, від людини до людини потрібно нести правду та вселяти надію в те, що кращі зміни можливі, що вони на порозі, що треба діяти єдиним фронтом у боротьбі із бандою, яка тимчасово захопила владу», - зазначила Ю.Тимошенко, звертаючись до своїх соратників.

«Кожне порушення прав людини, кожна акція стихійного протесту, кожне звернення про захист і допомогу не мають залишатися поза увагою опозиції. Опозиція має битися з владою, корумпованими чиновником, псевдоправоохоронними органами за кожну скривджену людину. Коли суспільство відчує, що опозиція разом з ним, що вона на боці народу, тоді люди в потрібний момент піднімуться і обов’язково підтримають нас», - переконана Ю.Тимошенко.