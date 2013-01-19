Адвокат: Тимошенко позбавляють права на захист у справі Щербаня

Захисник екс-прем`єр-міністра України Олександр Плахотнюк заявляє, що влада позбавляє Юлію Тимошенко права на захист у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня у 1996 році.

Про це він сказав в інтерв’ю радіо Deutsche Welle.

”Усі відомості про цю ситуацію ми маємо винятково із заявленого Пшонкою на брифінгу. Нас ніхто не повідомив. Офіційно ми ні про що не знаємо. У нас на руках цього документу немає. Але якщо навіть припустити, що Юлії Володимирівні вчора було повідомлено про підозру, і що Пшонка сказав правду про те, що матеріали цього провадження передані до Качанівської колонії, і адвокати можуть з ними ознайомитись, то це означає тільки те, що Тимошенко та її захист фактично позбавили права захищатись”, - заявив О.Плахотнюк, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

За словами адвоката, учорашнє повідомлення генерального прокурора засвідчило, що новий Кримінальний процесуальний кодекс передбачає право на порушення права на захист.

”Ця ситуація, у якій ми намагаємось зараз розібратись, свідчить про схему, якої боялись усі захисники: коли сьогодні повідомляється про підозру, а завтра - матеріали відправляються до суду”, - зазначив він.

”З моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчий отримує можливість проводити гласні і негласні слідчі дії, тобто, не повідомляючи саму особу, збирати щодо неї докази. І робити це стільки, скільки завгодно - рік, два… Право на адвоката у особи з`являється тільки з моменту повідомлення про підозру. Лише з цієї стадії адвокат може брати участь у слідчих діях та почати збирати докази невинуватості підзахисного”, - пояснив О.Плахотнюк.

На думку захисника, інформація Генпрокуратури про завершення слідчих дій у справі вбивства Є.Щербаня означає, що «уже завтра слідчий, владнавши ще кілька формальностей, може передати справу до суду».

”За цей час адвокат ні фізично, ні теоретично, ні практично - ніяк! - нічого не зможе зробити. Нам відомо тільки те, що Тимошенко по цій справі жодного разу не допитана. Вчорашня процедура повідомлення їй про підозру також викликає запитання. Коли це було зроблено і як - однозначно невідомо. Станом на 13-ту годину вчора стан здоров`я Тимошенко не дозволяв проводити з нею слідчі дії. Про це заявляв головний лікар. Станом на 15.30 їй також нічого не було повідомлено, оскільки у цей час від неї вийшов захисник”, - підкреслив він.

Як повідомлялося, увечері 18 січня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Юлії Тимошенко вручено так зване повідомлення про підозру її у співорганізації умисного вбивства депутата Є.Щербаня. Проте якихось підтверджень цього факту захист немає.