Екс-міністр РФ у Давосі переконував, що Росія буде у ЄС раніше за Україну

Про це повідомила народний депутат України (фракція «УДАР») Оксана Продан, яка була присутня на ланчі, повідомляє прес-служба "УДАРу".

"Росіянин переконував у необхідності приєднання до структур навколо Росії, причому одним із аргументів під кінець навів те, що Росія буде у Євросоюзі раніше, ніж Україна”, - сказала О.Продан.

У повідомленні партії нагадується, що від української влади на ланчі виступали віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко та міністр закордонних справ Леонід Кожара, від опозиції – лідер «УДАРу» Віталій Кличко та голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, від Росії – О.Кудрін, а від ЄС – президент Центру глобальної економіки та геополітики міжнародної бізнес-школи ESADE Хав'єр Солана.

“Кличко говорив про те, про що говорив і Солана, - про необхідність утвердження в Україні європейських цінностей, захисту прав громадян, створення умов для розвитку кожної людини, де підкреслив, що першим кроком, який треба для цього зробити вже цього року, - підписати Угоду про асоціацію з ЄС”, - зазначила О.Продан.

На Українському Ланчі були також оприлюднені результати голосування гостей щодо вибору зовнішнього вектору України, згідно з якими 57% проголосували за рух України до Європейського Союзу.

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Як повідомляв УНІАН, 9-та Українська ланч-конференція «Україна: Схід чи Захід – хибна дилема?» відбулась у Давосі 25 січня.

Ланч був організований Фондом Віктора Пінчука та міжнародною інвестиційно-консалтинговою компанією EastOne в рамках Всесвітнього економічного форуму.