Екс-міністр РФ у Давосі переконував, що Росія буде у ЄС раніше за Україну

12:39, 27 січня 2013
Політика
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Колишій заступник голови уряду Російської Федерації - міністр фінансів РФ Олексій Кудрін на Українському ланчі у Давосі переконував у необхідності приєднання до структур навколо Росії, а також запевнив, що Росія вступить до Євросоюзу раніше, ніж Україна.

Продан процитувала російського міністра

Про це повідомила народний депутат України (фракція «УДАР») Оксана Продан, яка була присутня на ланчі, повідомляє прес-служба "УДАРу".

"Росіянин переконував у необхідності приєднання до структур навколо Росії, причому одним із аргументів під кінець навів те, що Росія буде у Євросоюзі раніше, ніж Україна”, - сказала О.Продан.

У повідомленні партії нагадується, що від української влади на ланчі виступали віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко та міністр закордонних справ Леонід Кожара, від опозиції – лідер «УДАРу» Віталій Кличко та голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, від Росії – О.Кудрін, а від ЄС – президент Центру глобальної економіки та геополітики міжнародної бізнес-школи ESADE Хав'єр Солана.

“Кличко говорив про те, про що говорив і Солана, - про необхідність утвердження в Україні європейських цінностей, захисту прав громадян, створення умов для розвитку кожної людини, де підкреслив, що першим кроком, який треба для цього зробити вже цього року, - підписати Угоду про асоціацію з ЄС”, - зазначила О.Продан.

На Українському Ланчі були також оприлюднені результати голосування гостей щодо вибору зовнішнього вектору України, згідно з якими 57% проголосували за рух України до Європейського Союзу.

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Як повідомляв УНІАН, 9-та Українська ланч-конференція «Україна: Схід чи Захід – хибна дилема?» відбулась у Давосі 25 січня.

Ланч був організований Фондом Віктора Пінчука та міжнародною інвестиційно-консалтинговою компанією EastOne в рамках Всесвітнього економічного форуму.

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