Кожара: Не ставте нас перед вибором - сало чи борщ, ми - молода голодна країна

Віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко проти спроб Євросоюзу побудувати відносини з Україною в рамках "учитель-учень".

Як повідомляє Українська правда, про це Ю.Бойко сказав, виступаючи на українському ланчі в Давосі, організованому фондом Пінчука.

"Це відносини як між учителем і учнем. ЄС каже - зробіть домашнє завдання, і тільки тоді будемо говорити. Митний союз каже - вступіть в нашу організацію, і будемо говорити", - зазначив Ю.Бойко.

"Ми не хочемо бути учнями. Ми молода країна, ми динамічна демократія, але ми не готові сказати, що є ідеальні моделі в принципі", - сказав він.

У свою чергу екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський закликав Україну бути учнем у Євросоюзу.

"Що стосується домашніх завдань, вчителів та учнів. Вибачте, віце-прем'єре, але якщо ви хочете бути членом великої організації, то ви на якийсь період стаєте учнем", - парирував О.Кваснєвський репліку Ю.Бойка.

Він визнав, що коли керував Польщею, постійно доводилося вислуховувати невдоволення Брюсселя.

"З боку вчителя важливо не бути таким нудним, коли говорять тільки про домашні завдання. Коли ми були кандидатом в ЄС, це був жахливий час. Нам постійно говорили про домашнє завдання", - відповів О.Кваснєвський.

У свою чергу міністр закордонних справ Леонід Кожара виступив проти спроб протиставити Євросоюз і Митний союз у відносинах з Україною.

"Не ставте нас перед вибором - сало чи борщ. Ми хочемо все. Ми молода голодна країна", - пожартував він.