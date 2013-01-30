Тюремники кажуть, що дружина Луценка «вигадує»

Колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка виписали з лікарні його лікуючі лікарі.

Про це під час спілкування зі ЗМІ повідомив заступник керівника медичного департаменту ДПтС України Зураб Малазонія, повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

За його словами, згідно з випискою Універсальної клініки «Оберіг», у засудженого Ю.Луценка наразі немає показань для перебування у стаціонарі.

«Лікуючий лікар Ю.Луценка прийняв рішення про виписку пацієнта. Адже, як значиться у висновку клініки «Оберіг» після проведених маніпуляції стан пацієнта покращився, на болі він не скаржився», - сказав З.Малазонія.

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Він також наголосив, що етапування Ю.Луценка відбувалося планово, адже ще вчора лікарі готували документи на виписку.

«Усі заяви про термінове вивезення не відповідають дійсності. Все відбулося планово, як це планували лікуючі лікарі Ю.Луценка», - додав З.Малазонія.

Крім того, за його словами, медики клініки передали пенітенціарній службі низку рекомендацій, які медичний персонал колонії виконуватиме.

«Зокрема, Ю.Луценку було рекомендовано дієту, а також піші прогулянки не менше 30 хвилин на день», - уточнив він.

Заступник керівника меддепартаменту ДПтС також пояснив, що з медичної точки зору процедура, яку проводили засудженому Ю. Луценку, це процедура одного дня, яка взагалі не потребує тривалої реабілітації.

«Звичайних пацієнтів у таких випадках виписують на третій день. У нашому випадку, за наполягання родичів засудженого, він перебував у лікарні 7 днів після операції», - пояснив З.Малазонія.

Він також спростував інформацію про те, що лікарі начебто готували Ю.Луценка до ще однієї операції.

«Це неправда. Ніхто не планував ніяких операцій. Навіщо таке вигадувати, коли в оперуванні у пацієнта немає потреби?», - висловив здивування лікар.

За словами З.Малазонії, стан пацієнта наразі стабільний та задовільний.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Ю.Луценка прооперували в столичній клініці “Оберіг”, йому робили операцію з видалення поліпів.

Сьогодні зранку у Державній пенітенціарній службі повідомили, що Ю.Луценка вивезли зі столичної лікарні до колонії.

Народний депутат, дружина засудженого колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірина Луценко розцінює вивезення її чоловіка з лікарні у колонію після операції як замах на його життя.

І.Луценко заявила, що, за інформацією медиків клініки, в якій Ю.Луценку робили операцію з видалення поліпів, у нього відкрилася одна з виразок, яка кровоточить, а також у нього сталася кровотеча після операції.

Вона наголосила, що Ю.Луценко навіть не готовий був до наступної операції, яка планувалась, бо «у нього три відкриті виразки і кровотеча після операції».

«Людина ще на антибіотиках і під крапельницею, а її вивозять о 7 ранку в Менську колонію», - обурилась І.Луценко.

Вона підкреслила: “Я розцінюю цю поведінку пенітенціарної служби і сьогоднішньої влади як замах на життя мого чоловіка”.

За словами депутата, вона має інформацію, що на лікарів клініки чинився тиск, щоб вони виписали Ю.Луценка з лікарні. За її словами, по суті, йдеться про «ненадання медичної допомоги». При цьому дружина екс-міністра наголосила, що не вірить, що лікарі рекомендували вивезти Ю.Луценка з лікарні.

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле висловив стурбованість умовами перевезення Ю.Луценка з київської лікарні до колонії у Чернівгівській області.

Ш.Фюле підніме питання Ю.Луценка під час сьогоднішньої зустрічі з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою.