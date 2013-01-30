Дружина каже, що Луценка забрали з лікарні з відкритою виразкою і кровотечею

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції.

І.Луценко заявила, що, за інформацією медиків клініки, в якій Ю.Луценку робили операцію з видалення поліпів, у нього відкрилася одна з виразок, яка кровоточить, а також у нього сталася кровотеча після операції.

Вона наголосила, що Ю.Луценко навіть не готовий був до наступної операції, яка планувалась, бо «у нього три відкриті виразки і кровотеча після операції».

«Людина ще на антибіотиках і під крапельницею, а її вивозять о 7 ранку в Менську колонію», - обурилась І.Луценко.

Вона підкреслила: “Я розцінюю цю поведінку пенітенціарної служби і сьогоднішньої влади як замах на життя мого чоловіка”.

За словами депутата, вона має інформацію, що на лікарів клініки чинився тиск, щоб вони виписали Ю.Луценка з лікарні. За її словами, по суті, йдеться про «ненадання медичної допомоги».

При цьому дружина екс-міністра наголосила, що не вірить, що лікарі рекомендували вивезти Ю.Луценка з лікарні.

“Я маю підозру, що ця влада чинить на лікарів тиск. Здоровий глузд не дає пояснення, як лікар, який тримає його на крапельницях і сказав мені, що потрібен тиждень на реабілітаційний курс, може виписати з лікарні. Хіба можна повірити, що таке могли зробити лікарі добровільно”, - сказала вона.

І.Луценко зазначила, що звернеться з депутатським запитом з приводу даної ситуації, яким чином Ю.Луценко був недолікований, після операції виписаний з лікарні і повернутий в колонію.

І.Луценко нагадала, що на початку лютого в Україну приїде єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле, який висловив бажання поспілкуватися з Ю.Луценком.

За її словами, візит Ш.Фюле триватиме день або два, й одна справа відвідати Ю.Луценка в київській клініці “Оберіг” і втратити півтори години, а інша справа - поїхати в Менську колонію і пройти всю процедуру дозволів, а на це необхідно витратити день.

“Зрозуміло, що влада не зацікавлена, щоб політичні події концентрувалися не тільки на Банковій, а в Харкові, клініці “Оберіг” чи в Мені, вони зацікавлені, щоб Європа забула якнайшвидше про цих політичних в’язнів. І вони не зацікавлені, щоб з ними зустрічалися”, - підкреслила І.Луценко.

Також вона повідомила, що представники місії Європарламенту Пет Кокс і Олександр Квасневський також висловлювали бажання поспілкуватися з Ю.Луценком.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Ю.Луценка прооперували в столичній клініці “Оберіг”, йому робили операцію з видалення поліпів.

Сьогодні зранку у Державній пенітенціарній службі повідомили, що Ю.Луценка вивезли зі столичної лікарні до колонії.