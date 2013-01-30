Тягнибок програв комуністам у суді

Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволенні позову народного депутата, лідера партії “Свобода” Олега Тягнибока до Верховної Ради України про визнання протиправним утворення фракції Комуністичної партії України у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила сьогодні колегія суддів ВАСУ на чолі з суддею Інною Масло.

Позивач просив суд визнати протиправним рішення про утворення парламентської фракції КПУ. Свій позов представник О.Тягнибока у суді обгрунтував тим, що фракція КПУ була створена з порушенням закону про регламент Верховної Ради. Зокрема, нагадав він, за результатами виборів за партійним списком до парламенту від КПУ було обрано 32 народних депутата і жодного депутата від цієї політичної сили не було обрано у мажоритарному окрузі. Водночас закон про регламент Верховної Ради встановлює, що фракції формуються з депутатів обраних за партійним списком і в мажоритарних округах. Виходячи з цього, представник О.Тягнибока заявив, що не було правових підстав для утворення фракції КПУ у ВР.

Зі свого боку представник парламенту заявив, що йому не зрозуміло, чому позивач звертається з позовом до Верховної Ради. Він заявив, що відповідно до регламенту, депутатські фракції створюються з числа народних депутатів, відповідно до поданих ними заяв, які згодом реєструються в апараті ВР. Після цього, зазначив представник ВР, головуючий на засіданні лише інформує народних депутатів про створення депутатських фракцій. Тому, вважає він, жодних порушень законодавства з боку Верховної Ради у цьому процесі не було.

Представник О.Тягнибока в суді заявив, що після рішення суду його сторона буде готувати подання до Конституційного Суду щодо роз’яснення норми закону про регламент ВРУ, яка регулює питання створення депутатських фракцій.