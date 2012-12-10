У КПУ стверджують, що юристи-академіки «благословили» їх на фракцію

Юристи КПУ переконані, що комуністи можуть створити фракцію у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про народний депутат України Валентин Матвєєв заявив на засіданні підготовчої групи з організації роботи ВР сьомого скликання у відповідь на заяви представників опозиції про те, що КПУ не може створити фракцію, оскільки в неї є лише обрані за партійним списком депутати, але немає обраних депутатів у мажоритарних округах.

В.Матвєєв наголосив: «А наші юристи, серед яких є академіки Національної академії наук, а тим більше - Національної академії правових наук, кажуть, що все це недолугі вимисли».

Він підкреслив, що за КПУ віддали голоси 2 млн 600 виборців. «Майте совість піднімати такі питання на підготовчій робочій групі», - підкреслив представник КПУ.

Перед цим представники опозиції звернулись до голови підготовчої групи Володимира Литвина із запитанням, чи вніс він подання до Конституційного Суду з приводу можливості створення КПУ фракції у новому парламенті.

В.Литвин на це сказав: «Не дивлячись на будь-які там недоречності чи неузгодженості у регламенті, заборонити політичній силі будь-якій, яка набрала більше 5% голосів, мати своє ядро і своє представництво, - це буде абсолютно неправильно».

Він наголосив, що народні депутати можуть зібрати 45 підписів і звернутися до Конституційного Суду України з приводу даної колізії.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засіданні підготовчої групи В.Литвин заявив, що звернеться до КС за роз’ясненням норми регламенту ВР, якою передбачено, що фракція створюється за умови входження у її склад депутатів, обраних за списком партії та висунутих партією й обраних у мажоритарних округах.