У Кабміні стверджують, що виплатили Луценку 15 тисяч євро

Україна у повному обсязі виплатила компенсацію колишньому міністру внутрішніх справ Юрію Луценку згідно з рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це повідомив сьогодні уповноважений Кабінету міністрів у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький.

"Згідно з інформацією, яку нам надала Державна виконавча служба, казначейство здійснило платіж 25 січня", - сказав Н.Кульчицький.

Він уточнив, що компенсація Ю.Луценку виплачена у повному обсязі. В той же час він наголосив, що тільки 9 січня були отримані реквізити для перерахування коштів.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

Ю.Луценко звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржував необґрунтоване та незаконне затримання, а також те, що він не був поінформований про причини свого арешту.

3 липня цього року Європейський суд з прав людини визнав порушення у справі Ю.Луценка і зобов’язав Україну виплатити екс-міністру 15 тис. євро компенсації.

19 листопада ЄСПЛ відхилив апеляцію України на рішення про незаконність затримання і арешту Ю.Луценка. Таким чином рішення суду від 3 липня набуло чинності.