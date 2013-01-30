Адвокати заявляють, що Луценка позбавляють права на комунікацію

Адвокати екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка заявляють, що Державна пенітенціарна служба України продовжує порушувати права їхнього підзахисного, зокрема - право на комунікації.

Про це йдеться в заяві адвокатів Ю.Луценка для ЗМІ, повідомили УНІАН в прес-службі “Народної самооборони” .

«У зв’язку з виконанням своїх процесуальних обов’язків як адвокатів та захисників у конкретних кримінальних справах, повідомляємо про те, що органами Державної пенітенціарної служби продовжуються порушуватися права нашого підзахисного, зокрема, право на комунікації зі своїми захисниками, в тому числі і з захисником із кола близьких осіб Луценко Іриною»,- зазначається в заяві.

Адвокати здивовані позицією Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської про правомірність дій пенітенціарної служби щодо ненадання зустрічей Ю.Луценку зі своїми адвокатами під час лікування в приватній клініці «Оберіг».

Адвокати наводять статті законів та міжнародних нормативно-правових актів, які не передбачають позбавлення чи навіть обмеження прав засудженого на комунікації із своїм захисником, навіть якщо клієнт знаходиться поза межами колонії, в тому числі і в лікувальному закладі.

«Тим більше, будь-які відомчі нормативні документи, в тому числі і Державної пенітенціарної служби, не можуть суперечити вимогам Конституції та законів України»,- зазначається в заяві.

Адвокати звертають увагу, що зазначені обмеження прав Ю.Луценка і його захисників відбуваються в той момент, коли іде підготовка до захисту прав їх клієнта у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних та кримінальних справ.

За словами адвокатів, такі незаконні дії Державної пенітенціарної служби також перешкоджають здійсненню підготовки скарги до Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини В. Лутковська повідомила, що не буде реагувати на інформацію про те, що дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка не може відвідати його у лікарні після операції.

“Моєї реакції в даному випадку не буде, тому що законодавство України передбачає, що у випадку, коли особа, яка засуджена, але перебуває у закладах охорони здоров’я, взагалі-то не має права на побачення і передачі”, - сказала вона.

Раніше Державна пенітенціарна служба України заявила, що засудженим, які перебувають у стаціонарних відділеннях медичних установ, не дозволяються побачення та здійснення телефонних дзвінків.