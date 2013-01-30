Комуністи пропонують ВР повернути в Україну смертну кару

Троє депутатів з Комуністичної партії зареєстрували у Верховній Раді проект закону про введення в Україні смертної кари.

Інформація про відповідний законопроект розміщена на сайті ВР. "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження смертної кари як виду покарання)" зареєстрували лідер КПУ Петро Симоненко, перший заступник Голови Верховної Ради України Ігор Калєтнік та перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ігор Алексєєв.

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