Трьох нардепів від «Свободи» закликають поділитися своїм щастям

Виконувач обов’язків голови Тернопільської облради Сергій Тарашевський закликає депутатів від ВО «Свобода», які були обрані до Верховної Ради України, скласти повноваження депутатів обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву напередодні сесії оприлюднив офіційний сайт облради.

«Мабуть, лише представники Тернопільщини у Верховній Раді України є щасливими власниками двох мандатів – депутата обласної ради та народного депутата України. Справа в тім, що як такої процедури складання повноважень депутатів обласної ради 23 листопада 2012 року на першому пленарному засіданні 45 сесії обласної ради не відбулося. Олексій Кайда (екс-голова облради, нині – народний депутат від ВО «Свобода» – УНІАН) склав із себе лише повноваження голови обласної ради. Натомість усі троє депутатів – Олексій Кайда, Олег Сиротюк та Едуард Леонов, як і ще 16 депутатів, котрі після виборів до місцевих рад 2010 подали заяви про дострокове припинення депутатських повноважень, лише зареєстрували свої заяви в обласній раді. Проте ці заяви досі не взяті до відома обласною радою відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», оскільки таке рішення може прийняти лише сесія обласної ради», – пояснив ситуацію С.Тарашевський.

За його словами, за даних обставин має місце порушення вимог ч. 3 ст. 7 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», згідно з якою депутат місцевої ради не може мати іншого представницького мандата.

«Свого часу згідно з чинним законодавством відповідну процедуру пройшов Орест Муц (екс-голова фракції Партії регіонів в облраді, згодом – депутат від ПР – УНІАН) . Таким чином, щоб не створювати юридичних колізій, запрошую нинішніх народних депутатів й одночасно депутатів обласної ради, а також усіх із 16-ти депутатів, котрі подали заяви про дострокове припинення депутатських повноважень, взяти участь у сесії, щоб скласти свої повноваження згідно із чинним законодавством та пропоную їм спонукати своїх однопартійців виконати депутатські обов’язки, щоб сесія стала правочинною», - наголосив С.Тарашевський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 січня, має відбутися бюджетна сесія Тернопільської облради. Водночас, за даними С.Тарашевського, саме на цей день представники ВО «Свобода» планують відрядити свою делегацію в ЦВК, щоб добитися введення своїх нових депутатів, яких з 2010 року не реєструють на місце тих, які стали депутатами інших місцевих рад.

Попередньо впродовж 25 та 27 грудня 2012 року депутати Тернопільської обласної ради тричі не змогли розпочати пленарне засідання через відсутність кворуму. На ній, окрім іншого, мали б і затвердити бюджет області на 2013 рік. Найбільше відсутніх було у складі найбільшої фракції облради ВО «Свобода». 3 січня в прес-службі облради повідомили, що бюджетна сесія Тернопільської облради відбудеться не раніше 10 січня, оскільки з ініціативи представників ВО «Свобода» було прийнято рішення провести засідання постійних депутатських комісій за участю керівників профільних управлінь Тернопільської обласної державної адміністрації, голів районних рад та районних державних адміністрацій, членів колегій районних державних адміністрацій, членів Тернопільської обласної асоціації органів місцевого самоврядування «Ради Тернопільщини», керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області та представників громадських організацій.

Однак більшість комісій не провели свої засідання до 10 січня.

16 січня після консультації із членами всіх фракцій облради на погоджувальній раді було прийнято рішення провести бюджетну сесію облради 25 січня. Тоді за дане рішення проголосували всі уповноважені представники фракцій обласної ради, окрім Марії Чашки (ВО «Свобода»), котра утрималась. Оскільки станом на 24 січня представники ВО «Свобода» так і не дали підтвердження, що вони прийдуть на сесію, пленарне засідання на 25 січня С.Тарашевський вирішив не скликати, щоб депутати з районів не тратили даремно свій час.

Тернопільщина – єдина область, де досі не затверджено обласний бюджет на 2013 рік.