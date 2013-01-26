Центрвиборчком терміново зажадав документи тернопільських депутатів

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обларади, після проведених в. о. голови обласної ради Сергієм Тарашевським переговорів із ЦВК та звернень до народних депутатів щодо необхідності введення нових депутатів до складу облради, від ЦВК надійшла телеграма із пропозицією терміново надати необхідні документи для проведення процедури введення депутатів.

Відтак облрада надіслала в ЦВК список депутатів п’ятого скликання, які достроково припинили депутатські повноваження, у зв’язку з чим підлягають заміщенню наступними за черговістю кандидатами у депутати, витяги з протоколів, а також усі попередні листи до ЦВК, які стосувалися даного питання.

У прес-службі облради зауважили, що позиція ЦВК дає можливість сподіватись, що вже найближчим часом депутатський корпус поповниться новими депутатами, а відтак вдасться провести бюджетну сесію.

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Як повідомляв УНІАН, до складу Тернопільської обласної ради досі не введено 16 нових депутатів, які мали приступити до роботи замість тих, які після виборів до місцевих рад 2010 року стали депутатами інших рад. Переважно це депутати від ВО «Свобода».

Питання про введення нових депутатів щоразу фігурує першим у порядку денному всіх пленарних засідань, однак голова ТВК, який би мав надати повноваження новим депутатам, на сесії не з’являвся.

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23 листопада 2012 року Тернопільська облрада після того, як Олексій Кайда склав свої повноваження голови облради у зв’язку з обранням його народним депутатом, не змогла обрати нового голову. За єдиного кандидата на цю посаду Василя Хомінця, якого висунула фракція ВО «Свобода», проголосувало лише 57 депутатів. Після цього представники ВО «Свобода» ще раз наголосили на необхідності введення нових депутатів і почали блокувати бюджетну сесію облради, переставши приходити на пленарні засідання.

Так, впродовж 25 та 27 грудня 2012 року депутати Тернопільської обласної ради через відсутність кворуму тричі не змогли розпочати сесію, на якій, зокрема, мав розглядатися бюджет області на 2013 р.

Через те, що «свободівці» не підтвердили свою участь у сесії, на невизначений термін перенесли і пленарне засідання, заплановане на сьогодні, 25 січня.

Тернопільщина залишається єдиною областю, де досі не прийнято обласний бюджет.

Довідка УНІАН. Позачергові вибори у Тернопільську облраду відбулися 15 березня 2009 року. У новообраній облраді ВО “Свобода” здобула 50 мандатів, партія “Єдиний Центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5. БЮТ невдовзі відмовився від своїх мандатів, відтак чисельність ради склала 108 депутатів.

Чисельність ради, допоки не оголошено повноваження решти кандидатів, становить 91 депутат.